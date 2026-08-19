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Ομάδα στην Αργεντινή παρουσίασε τους παίκτες της μέσα από παιδικές ζωγραφιές, δείτε βίντεο
Ομάδα στην Αργεντινή παρουσίασε τους παίκτες της μέσα από παιδικές ζωγραφιές, δείτε βίντεο
Δείτε τη «διαφορετική» παρουσίαση μιας ενδεκάδας στον αγώνα Βέλεζ Σαρσφιλντ-Ντεφενσα με αφορμή την παγκόσμια ημέρα του παιδιού
Για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος Αργεντινής η Βέλεζ υποδέχθηκε την Ντεφένσα, ωστόσο ούτε το τελικό 1-1, ούτε η ατμόσφαιρα στις κερκίδες ήταν τα στοιχεία που έδωσαν την πιο δυνατή… εικόνα του αγώνα.
Μάλιστα, αυτή καταγράφηκε πριν καν σφυρίξει την έναρξη της αναμέτρησης ο διαιτητής, με τους ανθρώπους της Βέλεζ να αναδεικνύουν σε πρωταγωνιστές τους μικρούς φίλους της ομάδας.
Κατά την παρουσίαση της ενδεκάδας από τα μάτριξ του σταδίου Χοσέ Αμαλφιτάνι, αντί για τη φωτογραφία του κάθε ποδοσφαιριστή υπήρχε μια ζωγραφιά που είχε κάνει ενας πιτσιρικάς φίλος της Βέλεζ με τον κόσμο να αποθεώνει τους εμπνευστές της συγκεκριμένης ιδέας.
Μάλιστα, αυτή καταγράφηκε πριν καν σφυρίξει την έναρξη της αναμέτρησης ο διαιτητής, με τους ανθρώπους της Βέλεζ να αναδεικνύουν σε πρωταγωνιστές τους μικρούς φίλους της ομάδας.
Κατά την παρουσίαση της ενδεκάδας από τα μάτριξ του σταδίου Χοσέ Αμαλφιτάνι, αντί για τη φωτογραφία του κάθε ποδοσφαιριστή υπήρχε μια ζωγραφιά που είχε κάνει ενας πιτσιρικάς φίλος της Βέλεζ με τον κόσμο να αποθεώνει τους εμπνευστές της συγκεκριμένης ιδέας.
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