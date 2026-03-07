Η Σαμπαλένκα έπαιξε αγώνα με το δαχτυλίδι των 750.000 ευρώ: «Είναι πολύ λαμπερό και περίμενα να αποσπάσει την αντίπαλό μου»
Η Σαμπαλένκα επικράτησε άνετα 2-0 σετ της Χιμένο Σακατσούμε και προκρίθηκε στον 3ο γύρο του Indian Wells
Η κορυφαία τενίστρια του κόσμου, Αρίνα Σαμπαλένκα, επέστρεψε στους αγώνες μετά από παραπάνω από ένα μήνα, επικρατώντας της Χιμένο Σακατσούμε με 6-4, 6-2.
Δεν ήταν καθόλου σκουριασμένη η Λευκορωσίδα, κάθε άλλο, κυριάρχησε στο court και έφτασε σε μια άνετη νίκη, σε 70 λεπτά παιχνιδιού.
Μετά το τέλος του αγώνα η Σαμπαλένκα δεν ήταν δυνατόν να μη δεχθεί ερωτήσεις όσον αφορά την πρόταση γάμου που της έκανε ο σύντροφός της Γιώργος Φραγκούλης.
Το Νο1 του κόσμου αγωνίστηκε με το μονόπετρο 12 καρατίων που της χάρισε ο αγαπημένος της και στη συνέντευξη δήλωσε:
«Ελέγξαμε ξανά αν υπάρχει πιθανότητα να χάσουμε το διαμάντι, και δεν υπάρχει, οπότε ήμουν αρκετά σίγουρη φορώντας αυτό το δαχτυλίδι, και είναι άνετο, λαμπερό.
Ήλπιζα ότι η αντίπαλός μου θα αποσπαστεί με αυτό το διαμάντι και ότι θα με ωφελήσει», πρόσθεσε γελώντας.
🇧🇾 « Nous avons vérifié qu’il n’y avait aucun risque de perdre un diamant pendant le match, donc je me sentais en sécurité. La bague est confortable, elle brille beaucoup… et j’espère que mes adversaires seront distraites par les diamants. »— TennisTemple (@tennistemple) March 7, 2026
Sabalenkapic.twitter.com/9r7fO5hi05
😂💍 Sabalenka y una divertida charla sobre su anillo de compromiso:— Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) March 6, 2026
— ¿Cómo podría decirle que no a este anillo?
— Algo me dice que estás tan enamorada que habrías dicho que sí igual.
— Bromas aparte, seguro que diría que sí sin importar el tamaño.pic.twitter.com/dI47kCOF13 https://t.co/kEny2UjJ10
