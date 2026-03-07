Η Σαμπαλένκα έπαιξε αγώνα με το δαχτυλίδι των 750.000 ευρώ: «Είναι πολύ λαμπερό και περίμενα να αποσπάσει την αντίπαλό μου»
Η Σαμπαλένκα έπαιξε αγώνα με το δαχτυλίδι των 750.000 ευρώ: «Είναι πολύ λαμπερό και περίμενα να αποσπάσει την αντίπαλό μου»

Η Σαμπαλένκα επικράτησε άνετα 2-0 σετ της Χιμένο Σακατσούμε και προκρίθηκε στον 3ο γύρο του Indian Wells

Η Σαμπαλένκα έπαιξε αγώνα με το δαχτυλίδι των 750.000 ευρώ: «Είναι πολύ λαμπερό και περίμενα να αποσπάσει την αντίπαλό μου»
Η κορυφαία τενίστρια του κόσμου, Αρίνα Σαμπαλένκα, επέστρεψε στους αγώνες μετά από παραπάνω από ένα μήνα, επικρατώντας της Χιμένο Σακατσούμε με 6-4, 6-2.

Δεν ήταν καθόλου σκουριασμένη η Λευκορωσίδα, κάθε άλλο, κυριάρχησε στο court και έφτασε σε μια άνετη νίκη, σε 70 λεπτά παιχνιδιού.

Μετά το τέλος του αγώνα η Σαμπαλένκα δεν ήταν δυνατόν να μη δεχθεί ερωτήσεις όσον αφορά την πρόταση γάμου που της έκανε ο σύντροφός της Γιώργος Φραγκούλης

Το Νο1 του κόσμου αγωνίστηκε με το μονόπετρο 12 καρατίων που της χάρισε ο αγαπημένος της και στη συνέντευξη δήλωσε: 

«Ελέγξαμε ξανά αν υπάρχει πιθανότητα να χάσουμε το διαμάντι, και δεν υπάρχει, οπότε ήμουν αρκετά σίγουρη φορώντας αυτό το δαχτυλίδι, και είναι άνετο, λαμπερό.

Ήλπιζα ότι η αντίπαλός μου θα αποσπαστεί με αυτό το διαμάντι και ότι θα με ωφελήσει», πρόσθεσε γελώντας.


