Νέος μνηστήρας για Μαυροπάνο: Κορυφαία ομάδα της Premier League ενδιαφέρεται… ζεστά για την απόκτησή του
Ένα δυνατό μεταγραφικό σενάριο έρχεται από διεθνή δημοσιεύματα, τα οποία συνδέουν τον Κωνσταντίνο Μαυροπάνο με τοπ ομάδα της Premier League ενόψει του καλοκαιριού

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο εξωτερικό, η Νιούκαστλ ενδιαφέρεται για τον πρώην ποδοσφαιριστή της Άρσεναλ και όπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα είναι σχεδόν… υποχρεωμένη να κάνει κίνηση για να τον αποκτήσει.

Ο Έλληνας διεθνής στόπερ της Γουέστ Χαμ βρίσκεται στο επίκεντρο, καθώς το τελευταίο διάστημα πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις, συνδυάζοντας σταθερότητα στην άμυνα με καθοριστικά γκολ σε κρίσιμα παιχνίδια.

Τα ίδια δημοσιεύματα τονίζουν πως ο Μαυροπάνος αποτελεί έναν από τους πιο φορμαρισμένους παίκτες της ομάδας του, η οποία παλεύει για την παραμονή στην κατηγορία. Οι εμφανίσεις του απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους, όπως η Μάντσεστερ Σίτι, έχουν ανεβάσει ακόμη περισσότερο τις «μετοχές» του.

Η ομάδα του Έντι Χάουι αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα στο κέντρο της άμυνας, με τους Σβεν Μπότμαν και Φαμπιάν Σερ να έχουν ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς, γεγονός που έχει επηρεάσει συνολικά την αμυντική της λειτουργία.

Γιατί «κολλάει» ο Μαυροπάνος
Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν πως ο Μαυροπάνος δεν ξεχωρίζει μόνο για τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά, αλλά και για τη νοοτροπία του. Είναι παίκτης που ανταποκρίνεται σε δύσκολες συνθήκες και μπορεί να βγει μπροστά όταν η ομάδα τον χρειάζεται.

Με το ενδεχόμενο υποβιβασμού της ομάδας του να παραμένει ανοιχτό, δεν αποκλείεται να δημιουργηθεί «παράθυρο» μεταγραφής σε πιο προσιτή τιμή, κάτι που κάνει την περίπτωσή του ακόμη πιο ελκυστική.

Το όνομά του, λοιπόν, αναμένεται να παίξει δυνατά στο καλοκαιρινό παζάρι, με τη Νιούκαστλ να παρακολουθεί στενά την περίπτωσή του, σύμφωνα πάντα με όσα μεταδίδονται από το εξωτερικό. Την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο με τη φανέλα της ομάδας του Λονδίνου, ο Μαυροπάνος μετράει τριάντα συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό τρία γκολ.

Πηγή: monobala.gr

