Ναν για Βεζένκοφ: Παίρνει τρομερή βοήθεια από τους διαιτητές
Ναν για Βεζένκοφ: Παίρνει τρομερή βοήθεια από τους διαιτητές
Ο Αμερικανός γκαρντ των «πρασίνων» μάλιστα άφησε να εννοηθεί πως παρόλο που παίζει εξαιρετικά ο άσος του Ολυμπιακού, έχει έξτρα βοήθεια
Για τον Κέντρικ Ναν ο πολυτιμότερος της EuroLeague είναι ο Σάσα Βεζένκοφ όπως έκανε γνωστό ο Αμερικανός, ωστόσο σχολίασε την επίδραση που έχει ο Βούλγαρος φόργουορντ στον Ολυμπιακό, λέγοντας πως παίρνει έξτρα βοήθεια από τους «πορτοκαλί».
Συγκεκριμένα ο Ναν σχολίασε κάτω από σχόλιο σε μια δημοσίευση του «Basket News» που αφορούσε την επίδραση που έχει ο Σιλβέιν Φρανσίσκο στη Ζάλγκιρις, αλλά και ο Σάσα Βεζένκοβ στον Ολυμπιακό.
Ο Αμερικανός γκαρντ των «πρασίνων» μάλιστα άφησε να εννοηθεί πως παρόλο που παίζει εξαιρετικά ο Βεζένκοβ, έχει έξτρα βοήθεια και από τους διαιτητές.
Αναλυτικά όσα έγραψε ο Κένετρικ Ναν: «Όλοι οι κυριαρχικοί guards κάνουν πολλά περισσότερα. Ευτυχώς η ομάδα του είναι στο νούμερο 1 και αυτός παίζει εξαιρετικά χωρίς να χρειάζεται να κάνει πολλά. Επίσης παίρνει τρομερή βοήθεια από τους “πορτοκαλί”, καλό γι’ αυτόν. Δεν νομίζω ότι έχει δει ποτέ double team».
Συγκεκριμένα ο Ναν σχολίασε κάτω από σχόλιο σε μια δημοσίευση του «Basket News» που αφορούσε την επίδραση που έχει ο Σιλβέιν Φρανσίσκο στη Ζάλγκιρις, αλλά και ο Σάσα Βεζένκοβ στον Ολυμπιακό.
Ο Αμερικανός γκαρντ των «πρασίνων» μάλιστα άφησε να εννοηθεί πως παρόλο που παίζει εξαιρετικά ο Βεζένκοβ, έχει έξτρα βοήθεια και από τους διαιτητές.
Αναλυτικά όσα έγραψε ο Κένετρικ Ναν: «Όλοι οι κυριαρχικοί guards κάνουν πολλά περισσότερα. Ευτυχώς η ομάδα του είναι στο νούμερο 1 και αυτός παίζει εξαιρετικά χωρίς να χρειάζεται να κάνει πολλά. Επίσης παίρνει τρομερή βοήθεια από τους “πορτοκαλί”, καλό γι’ αυτόν. Δεν νομίζω ότι έχει δει ποτέ double team».
