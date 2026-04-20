Στη νέα της καμπάνια, η MISKO εμπνέεται από τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας όπου οι άνθρωποι, παρά τις διαφορές τους, βρίσκουν τρόπους να συνδεθούν γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών. Ένα δέσιμο που γίνεται και τίτλος της: «Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο»
Ο Ναν επέλεξε τον Βεζένκοφ για MVP της Euroleague, ποιους έβαλε στην κορυφαία πεντάδα της χρονιάς
Ο Αμερικάνος σούπερσταρ του Παναθηναϊκού και περσινός MVP της διοργάνωσης κλήθηκε να επιλέξει τον πολυτιμότερο παίκτη της φετινής Euroleague
H Euroleague ζήτησε από παίκτες να επιλέξουν τους εκλεκτούς για τα βραβεία της φετινής σεζόν και εκείνοι διάλεξαν τον MVP της κανονικής διάρκειας και την κορυφαία πεντάδα της χρονιάς.
Όταν ήρθε η σειρά του περσινού MVP, Κέντρικ Ναν, ο σούπερσταρ του Παναθηναϊκού επέλεξε τον φόργουορντ του Ολυμπιακού, Σάσα Βεζένκοφ, για τον πολυτιμότερο παίκτη της τρέχουσας σεζόν, βγάζοντας το καπέλο στον κορυφαίο παίκτη των Πειραιωτών.
Σχετικά με την κορυφαία πεντάδα της χρονιάς ο Αμερικάνος γκαρντ διάλεξε τους: Σιλβέν Φρανσίσκο (Ζαλγκίρις), Ελάιζα Μπράιαντ (Χάποελ Τελ Αβίβ), Σάσα Βεζένκοφ (Ολυμπιακός) και Νίκολα Μιλουτίνοφ (Ολυμπιακός) και τον εαυτό του.
