Ο διαιτητής Ντάνι Μάκελι διέκοψε τον τελικό Κυπέλλου Ολλανδίας, για ν' απαντήσει σε τηλεφώνημα για λόγους ασφαλείας - Τον ειδοποίησαν για πιθανά επεισόδια

Η ΑΖ Άλκμααρ θριάμβευσε με 5-1 της ΝΕΚ Ναϊμέγκεν στον τελικό του Κυπέλλου Ολλανδίας που φιλοξενήθηκε στο Ντε Κάιπ του Ρότερνταμ, αλλά αυτό που συζητιέται ακόμη και σήμερα είναι η διακοπή του αγώνα για 15 περίπου λεπτά.Με την Άλκμααρ να προηγείται 3-0 από το 73', δύο λεπτά αργότερα χωρίς να έχει συμβεί το παραμικρό, ο διαιτητής Ντάνι Μάκελι κατευθύνθηκε στο κέντρο του γηπέδου...Εκεί όπου βρισκόταν ο 4ος διαιτητής Άλαρντ Λίντχουτ, μαζί μ' έναν άνδρα που φορούσε πολιτικά (αποδείχθηκε ότι ήταν άνθρωπος της αστυνομίας) και ο οποίος του παρέδωσε ένα κινητό τηλέφωνο!Ο Μάκελι απάντησε στην κλήση, σα να μη συνέβαινε τίποτα, με τους ποδοσφαιριστές και τους προπονητές των δύο ομάδων να προσπαθούν να καταλάβουν τι είχε συμβεί και τον εκνευρισμό να μεγαλώνει όση ώρα ο διαιτητής μιλούσε στο τηλέφωνο.

Το ολλανδικό ESPN που μετέδιδε τον αγώνα, είχε εστιάσει στον έμπειρο διαιτητή που μιλούσε ασταμάτητα μετά τη διακοπή και μετά από αρκετά λεπτά αποκαλύφθηκε το μυστήριο.Οι κάμερες ασφαλείας είχαν εντοπίσει στην κερκίδα των οπαδών της Ναϊμέγκεν κάποιους οπαδούς με κουκούλες και βεγγαλικά στα χέρια, με τους αστυνομικούς να θεωρούν ότι είναι έτοιμοι να τα χρησιμοποιήσουν για να διακόψουν τον αγώνα.Αστυνομικός στο επάγγελμα ο Μάκελι, έδειξε να συμμερίζεται την ανησυχία των συναδέλφων του, αλλά την ίδια ώρα ο προπονητής της Άλκμααρ Λίροϊ Έχτελντ δεν μπορούσε να κρύψει τον εκνευρισμό του με την τηλεόραση να μεταδίδει τον διάλογο τους.«Πού είναι τα βεγγαλικά; Δεν υπάρχει τίποτα», αναρωτήθηκε ο Έχτελντ για να του απαντήσει ο Μάκελι: «Έλα τώρα, οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους».Τελικά στην 15λεπτη διακοπή δεν έγινε το παραμικό, με το ματς να αρχίζει ξανά και τη Ναϊμέγκεν να μειώνει σε 3-1 στο 78' μεγαλώνοντας τον εκνευρισμό στην Άλκμααρ η οποία όμως βρήκε δύο γκολ στις καθυστερήσεις και κατέκτησε θριαμβευτικά το Κύπελλο.Η Ομοσπονδία σήμερα με ανακοίνωση της επιβεβαίωσε τους λόγους της διακοπής τονίζοντας: «Μετά από αναφορές για περιστατικά με βεγγαλικά σε συνδυασμό με άτομα που φορούσαν καλύμματα προσώπου, ο αγώνας διακόπηκε προσωρινά. Αυτή η συμπεριφορά δεν είναι μόνο απαγορευμένη και επικίνδυνη, αλλά έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις αξίες του ποδοσφαίρου»