Με φοβερή εμφάνιση στο 2ο ημίχρονο ο Ολυμπιακός 92-81 τον Άρη στο ΣΕΦ, βίντεο
Παραμένει αήττητος με 23 νίκες σε 23 παιχνίδια ο Ολυμπιακός - Κορυφαίος ο Νίκολα Μιλουτίνοφ με 16 πόντους και 11 ριμπάουντ
Την 23η νίκη του σε 23 παιχνίδια στη Stoiximan Basket League πέτυχε το μεσημέρι της Κυριακής στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα με φοβερή εμφάνιση στο 2ο ημίχρονο επικράτησε με 92-81 του Άρη.
Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ο οποίος πέτυχε 16 πόντους και μάζεψε 11 ριμπάουντ.
Ο Ολυμπιακός είχε συνολικά 6 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων (Νιλικλινα, Βεζένκοφ, Ντόρσεϊ, Πίτερς και Φουρνιέ οι υπόλοιποι) και ευστόχησε συνολικά σε 15 τρίποντα.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ξεκίνησε το παιχνίδι με τους Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ και ήδη πριν από το τζάμπολ ο κόσμος του Ολυμπιακού αποθέωσε τον Κώστα Παπανικολάου που με την σημερινή, συμπλήρωσε 800 συμμετοχές με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Το ξεκίνημα του αγώνα δεν ήταν καθόλου καλό για την ομάδα του Πειραιά. Ο Άρης με πολύ καλό περιφερειακό σουτ πήρε προβάδισμα έξι πόντων (8-14), πριν το τηλεοπτικό timeout.
Οι παίκτες του Ιγκόρ Μίλιτσιτς συνέχισαν την εκπληκτική απόδοσή τους και στο δεύτερο μισό της πρώτης περιόδου και έφτασαν να προηγούνται με 12 πόντους (11-23), με τον Ολυμπιακό να μειώνει στους οκτώ (15-23) με buzzer beater του Άλεκ Πίτερς πριν το φινάλε του δεκαλέπτου.
Στην δεύτερη περίοδο το σκηνικό άλλαξε. Ο Μόντε Μόρις επέστρεψε στη δράση μετά από τον μυϊκό σπασμό που τον ταλαιπώρησε και σκόραρε τους πρώτους του πόντους, ενώ ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ήταν ο πολιορκητικός κριός για την ομάδα του Πειραιά έχοντας 10 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 13 λεπτά.
Ο Ολυμπιακός, αν και συνέχισε να είναι άστοχος έφερε στα ίσα την αναμέτρηση, καθώς το ημίχρονο έληξε ισόπαλο 40-40.
Στην επανάληψη ο Άλεκ Πίτερς ξεκίνησε αντί του Σάσα Βεζένκοφ και αμέσως έκανε αισθητή την παρουσία του στην ερυθρόλευκη επίθεση. Ο Αμερικανός φόργουορντ έγινε ο δεύτερος διψήφιος για την ομάδα μας, ενώ στη συνέχεια συνολικά ο Ολυμπιακός ανέβασε την απόδοσή του. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ευστόχησε σε δύο συνεχόμενα τρίποντα, ενώ ο Τόμας Γουόκαπ από τη γωνία έγραψε το 57-47, δίνοντας στον Ολυμπιακό το πρώτο διψήφιο προβάδισμά του στην αναμέτρηση.
Σε αυτό το σημείο, για τριάντα δευτερόλεπτα ο Ολυμπιακός έχασε απόλυτα τη συγκέντρωσή του και ο Άρης πέτυχε 8-0 σερί, για να μειώσει και πάλι στο καλάθι. Τότε, ο Κώστας Παπανικολάου ευστόχησε για τρεις, ενώ ο Φρανκ Νιλικίνα πέτυχε το τρίτο του τρίποντο για να αποκαταστήσει την τάξη. Ο Ολυμπιακός έκλεισε τελικά την περίοδο με προβάδισμα 13 πόντων (71-58).
Στην τελευταία περίοδο ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ήταν και πάλι επιβλητικός και ολοκλήρωσε ένα double-double 16 πόντων και 11 ριμπάουντ, ενώ και οι Σάσα Βεζένκοφ και Εβάν Φουρνιέ άρχισαν να «ζεσταίνονται» πίσω από τη γραμμή του τριπόντου, ευστοχώντας σε πέντε προσπάθειες συνολικά.
Ο Ολυμπιακός πήρε τελικά τη νίκη με 11 πόντους διαφορά, επικρατώντας με 92-81.
Τα δεκάλεπτα: 15-23, 40-40, 71-58, 92-81.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα