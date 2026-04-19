Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος υπέβαλε επίσημα αίτηση για την ίδρυση του Deree University - Τι σημαίνει αυτό για τους υποψήφιους φοιτητές και φοιτήτριες που θέλουν ένα πτυχίο, το οποίο θα αναγνωρίζει επαγγελματικά και ακαδημαϊκά δικαιώματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Μυθικός Παπανικολάου: Έγινε ο πρώτος μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού που έφτασε τα 800 παιχνίδια
Ιστορία έγραψε ο Κώστας Παπανικολάου στο παιχνίδι της Stoiximan Basket League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Άρη στο ΣΕΦ.
Ο αρχηγός του Ολυμπιακού συμπλήρωσε 800 αγώνες με την ερυθρόλευκη φανέλα σε όλες τις διοργανώσεις και είναι φυσικά ο μοναδικός που έχει φτάσει τόσο ψηλά.
Για να φτάσει στον απίθανο αυτό αριθμό ο Κώστας Παπανικολάου χρειάστηκε 399 συμμετοχές στην EuroLeague, 359 συμμετοχές στο ελληνικό πρωτάθλημα, 34 συμμετοχές στο Κύπελλο Ελλάδας και 8 συμμετοχές στο Super Cup.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα