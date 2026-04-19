Μυθικός Παπανικολάου: Έγινε ο πρώτος μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού που έφτασε τα 800 παιχνίδια
Κώστας Παπανικολάου Ολυμπιακός Άρης Basket League

Ιστορία έγραψε ο Κώστας Παπανικολάου στο παιχνίδι της Stoiximan Basket League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Άρη στο ΣΕΦ. 

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού συμπλήρωσε 800 αγώνες με την ερυθρόλευκη φανέλα σε όλες τις διοργανώσεις και είναι φυσικά ο μοναδικός που έχει φτάσει τόσο ψηλά.

Για να φτάσει στον απίθανο αυτό αριθμό ο Κώστας Παπανικολάου χρειάστηκε 399 συμμετοχές στην EuroLeague, 359 συμμετοχές στο ελληνικό πρωτάθλημα, 34 συμμετοχές στο Κύπελλο Ελλάδας και 8 συμμετοχές στο Super Cup.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Best of Network

Δείτε Επίσης