Bundesliga: Ο Κουλιεράκης και η Βόλφσμπουργκ πλήγωσαν την Έτα στο ιστορικό της ντεμπούτο στον πάγκο της Ουνιόν, δείτε βίντεο
Η Μαρί Λουίζ Έτα έγινε η πρώτη γυναίκα προπονήτρια που κάθισε σε πάγκο ομάδας της Bundesliga (όχι με την ταμπέλα της υπηρεσιακής ή προσωρινής λύσης), ωστόσο το ιστορικό της επίτευγμα συνδυάστηκε με εντός έδρας ήττα από τη Βόλφσμπουργκ
Στα 34 της χρόνια η Μαρί-Λουίζ Έτα 34 είδε το όνομα της να γράφεται στα ποδοσφαιρικά βιβλία της ιστορίας...
Η πρώην διεθνής ποδοσφαιρίστρια, η οποία μεταξύ άλλων στη σπουδαία της καριέρα είχε κερδίσει και το Champions League με τη φανέλα της Βόλφσμπουργκ, έγινε η πρώτη γυναίκα προπονήτρια στην κορυφαία γερμανική ποδοσφαιρική κατηγορία (ενώ γενικά είναι η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει ως head coach μια ομάδα από το Big-5 των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων).
Η διοίκηση της Ουνιόν Βερολίνου την επέλεξε ως διάδοχο του Στέφαν Μπαουμγκάρντ με το κοινό της Ουνιόν να την αποθεώνει με το που εμφανίστηκε στο γήπεδο και να δείχνει την εκτίμηση που έχει στο πρόσωπο της...
Ωστόσο, η ομάδα στην οποία μεγαλούργησε ως ποδοσφαιρίστρια έμελλε να κάνει πικρό το ντεμπούτο της στον πάγκο των Βερολινέζων καθώς κατάφερε να επικρατήσει με 2-1 και να πάρει τεράστια βαθμολογική ανάσα καθώς είναι στο -2 από την 16η θέση που οδηγεί στα μπαράζ παραμονής και στο -4 από τη 15η που σημαίνει... παραμονή.
Η προσμονή για το ντεμπούτο της ήταν πραγματικά απίστευτη κι αυτό είχε φανεί από την πρώτη της συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη 17/4 όταν οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές της παραδέχθηκαν: «Ποτέ δεν είχαμε τόσους πολλούς δημοσιογράφους σε προπόνηση της Ουνιόν.»
Όλος αυτός ο θόρυβος λογικό ήταν να την επηρεάσσει στην αρχή όπου η αμηχανία ήταν κάτι παραπάνω από εμφανής. Η ατμόσφαιρα στις κερκίδες ήταν εκρηκτική με τους φίλους της Ουνιόν να κατακλύζουν το «Στάδιο Άλτε Φόρστερεϊ», φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά της αποκαλώντας την «Θεά του ποδοσφαίρου», ενώ ο πολύπειρος Ντίτερ Χέκινγκ (ο 61χρονος προπονητής της Βόλφσμπουργκ) την καλωσόρισε με μια θερμή αγκαλιά πριν την έναρξη του αγώνα.
📸 - An extreme amount of press is present as Marie-Louise Eta makes her debut as Union Berlin manager. pic.twitter.com/AkiqperQvJ— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 18, 2026
Μόνο που οι... αβροφροσύνες ολοκληρώθηκαν με το σφύριγμα της έναρξης και την ίδια να προσπαθεί να αφοσιωθεί αποκλειστικά στο ματς που δεν εξελίχθηκε όπως θα περίμενε.
Οι φιλοξενούμενοι πήραν το προβάδισμα στο 11ο λεπτό με το απίστευτο γκολ του Βίμερ και στα πρώτα δευτερόλεπτα του Β' ημιχρόνου ο Πεϊτσίνοβιτς διαμόρφωσε το 0-2, για να μειώσει απλά ο Μπερκ στο 86' με την Ουνιόν να είναι στο +6 από την επικίνδυνη ζώνη κι ενώ απομένουν τέσσερις αγωνιστικές για το φινάλε.
