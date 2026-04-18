Φρανσίσκο: «Εγώ πρέπει να είμαι ο MVP της Euroleague και όχι ο Βεζένκοφ»
 Σιλβέν Φρανσίσκο πραγματοποιεί σπουδαία χρονιά με την Ζαλγκίρις στη Euroleague και θεωρεί πως αξίζει το βραβείο του MVP 

Τον Σιλβέν Φρανσίσκο τον γνωρίσαμε καλά ως παίκτη του Περιστερίου τη σεζόν 2022-23 με τον ίδιο να λέει όπου σταθεί και όπου βρεθεί πως τον... απογείωσε ο κόουτς Βασίλης Σπανούλης. 

Ο Αμερικανός γκαρντ είναι πλέον το μεγάλο αστέρι της Ζάλγκιρις και την οδήγησε στα playoffs  της Euroleague και τρεις νίκες μακριά από το Final 4. 

Ο Φρανσίσκο θεωρεί πως αξίζει να είναι ο MVP της κανονικής περιόδου της Euroleague και τόνισε πως ο Σάσα Βεζένκοφ επειδή παίζει στον Ολυμπιακό έχει πιο εύκολο δρόμο. 

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Φρανσίσκο

«Πρέπει να είμαι ο MVP γιατί δεν έχασα ούτε ένα ματς. Για έναν πλέι μέικερ σε αυτή την ομάδα είναι πολύ δύσκολο να φτάσει στα πλέι οφ. Το ότι την έφερα μέχρι την πεντάδα είναι κάτι σπουδαίο».

Για τη σύγκριση με τον Βεζένκοφ: «Εκείνος παίζει στον Ολυμπιακό, κάτι που κάνει τα πράγματα πιο εύκολα. Είναι σπουδαίος παίκτης, αλλά η δική μου διαδρομή ήταν πιο δύσκολη».

Για τον ρόλο του στο παιχνίδι της Ζάλγκιρις: «Εγώ δημιουργώ για τους άλλους, ενώ σε άλλες ομάδες δημιουργούν για τους σταρ. Αντιμετωπίζω συνεχώς πίεση, παγίδες, τον καλύτερο αμυντικό κάθε αντιπάλου και παρ’ όλα αυτά βρίσκω τρόπο να δημιουργώ και να βοηθάω την ομάδα. Το να οδηγείς μια ομάδα σαν τη Ζαλγκίρις στα πλέι οφ, με αυτόν τον τρόπο, είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Και γι’ αυτό πιστεύω πως αξίζω το βραβείο».
