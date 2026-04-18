Παναθηναϊκός: Χωρίς Ζαρουρί η αποστολή για Ολυμπιακό
Ο Μαροκινός εξτρέμ στην τελευταία προπόνηση αποχώρησε με πρόβλημα στη μέση και έμεινε εκτός πλάνων Μπενίτεθ

Ο Ανάς Ζαρουρί είναι το πρόβλημα της τελευταίας στιγμής στον Παναθηναϊκό εν όψει του αυριανού ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο.

Ο Μαροκινός δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την προπόνηση καθώς είχε ενοχλήσεις στην μέση του, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός αποστολής, όπως επίσης και οι Πάλμερ – Μπράουν, Τζούριτσιτς, Κάτρης, Ντέσερς, Σισοκό.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε τη λίστα με τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που βρίσκονται στην αποστολή.
Σε αυτή είναι οι Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Κώτσιρας, Πελίστρι, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.

