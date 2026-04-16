Ολυμπιακός: Θα περιμένει έως τις 24 Απριλίου για να μάθει τον αντίπαλό του στα playoffs της Euroleague
Ο Ολυμπιακός τερμάτισε 1ος στην κανονική περίοδο της Euroleague και θα παίξει με τον 8ο που θα προκύψει από την διαδικασία των play in

Ο Ολυμπιακός για 3η φορά στα τελευταία χρόνια τερμάτισε στην 1η θέση στην κανονική περίοδο της Euroleague

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πέτυχε την 26η νίκη της σε 38 αγώνες στην κανονική περίοδο της Euroleague και θα παίξει με τον 8ο της κατάταξης ο οποίος θα προκύψει από τα play in. 

Συγκεκριμένα η ομάδα που την Παρασκευή (17/4) θα τερματίσει στην 7η θέση θα παίξει στις 21/4 με την 8η στην έδρα της. Ο νικητής είναι οριστικά 7ος και θα παίξει με τον 2ο στα playoffs. 

Από την άλλη την ίδια ημέρα (21/4) θα παίξει και ο 9ος με τον 10ο. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει στις 24/4 τον χαμένο του 7-8 και αυτός που θα πάρει το ροζ φύλλο αγώνος θα είναι 8ος και θα παίξει με τον Ολυμπιακό. 

Ο χαμένος δεν συνεχίζει στη Euroleague. Άρα ο Ολυμπιακός θα πρέπει να περιμένει έως την Παρασκευή 24/4 για να μάθει τον αντίπαλό του στα playoffs τα οποία θα αρχίσουν στις 28/4 και θα ολοκληρωθούν στις 13/5.
Σχετικά Άρθρα

