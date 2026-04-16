Αλεξάντερ Μάνινγκερ: Η τελευταία συνέντευξη του αδικοχαμένου Αυστριακού τερματοφύλακα, τι έλεγε για Βενγκέρ, Μπουφόν, Ντελ Πιέρο και Κλοπ
Αλεξάντερ Μάνινγκερ Γιούργκεν Κλοπ Αρσεν Βενγκέρ Αλεσάντρο Ντελ Πιέρο Τζίτζι Μπουφόν

Αλεξάντερ Μάνινγκερ: Η τελευταία συνέντευξη του αδικοχαμένου Αυστριακού τερματοφύλακα, τι έλεγε για Βενγκέρ, Μπουφόν, Ντελ Πιέρο και Κλοπ

Από ξυλουργός έγινε επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και όταν κρέμασε τα παπούτσια του, γύρισε ξανά στη δουλειά που αγαπούσε μικρός

Αλεξάντερ Μάνινγκερ: Η τελευταία συνέντευξη του αδικοχαμένου Αυστριακού τερματοφύλακα, τι έλεγε για Βενγκέρ, Μπουφόν, Ντελ Πιέρο και Κλοπ
Ένα άσχημο παιχνίδι επιφύλασσε η μοίρα στον 48χρονο Αλεξάντερ Μάνινγκερ, ο οποίος σήμερα το πρωί έχασε τη ζωή του, μετά από σύγκρουση του αυτοκινήτου του, με τρένο.

Πριν από λίγες ημέρες, ο Αυστριακός πορτιέρο, είχε παραχωρήσει συνέντευξη στο ιταλικό Gazzetta, η οποία έμελλε να είναι και η τελευταία του.

Σε αυτή, αναφέρθηκε στην πρώτη του δουλειά ως ξυλοκόπος, η οποία τον βοήθησε στη συνέχεια ως επαγγελματία ποδοσφαιριστή, ενώ έγινε εκτενής αναφορά στις σχέσεις που δημιούργησε όλα αυτά τα χρόνια, με σημαντικούς παίκτες και προπονητές, όπως οι Αλεσάντρο Ντελ Πιέρο, Τζίτζι Μπουφόν, Αντόνιο Κόντε και Γιούργκεν Κλοπ.

«Το να είμαι ξυλουργός με δίδαξε τη σημασία του ιδρώτα και της θυσίας. Τόσο ο Αντόνιο Κόντε όσο και ο Γιούργκεν Κλοπ, με την πάροδο του χρόνου, εκτίμησαν αυτή την πτυχή. Μου είπαν ότι ήμουν απαραίτητος για να ενσταλάξω μια εργατικότητα στους νεότερους παίκτες» ήταν οι πρώτες δηλώσεις του Μάνινγκερ γύρω από την ενασχόληση του με την ξυλουργική.

Η σχέση του με τον Αρσέν Βενγκέρ και την Άρσεναλ, πάντα τον συγκινούσε, κάτι το οποίο ανέφερε και στη συγκεκριμένη συνέντευξη: «Με συγκινεί και μόνο που το σκέφτομαι. Ήμουν 20 ετών, ένα παιδί. Ο Βενγκέρ ήθελε να δώσει μια διεθνή διάσταση στον σύλλογο και να επικεντρωθεί σε νεαρούς παίκτες. Ήμουν ένας από αυτούς. Ο Αρσέν μάλιστα εισήγαγε ένα προπονητικό καμπ, κάτι που ήταν ασυνήθιστο για την Πρέμιερ Λιγκ εκείνη την εποχή. Πρέπει να πω ότι, παρά την ηλικία μου, ένιωθα άνετα στην εστία. Στην επίθεση είχα έναν γίγαντα όπως ο Τόνι Άνταμς. Με δίδαξε τόσα πολλά. Μόνο για ένα πράγμα μετανιώνω: που έφυγα πολύ νωρίς. Αλλά ξέρετε... ήθελα να παίξω».

Από το πλούσιο βιογραφικό του, δεν έλειψε η Γιουβέντους και η φιλική σχέση που ανέπτυξε με θρύλους του Τορίνο, όπως ο Ντελ Πιέρο και ο Μπουφόν: «Όταν ήμουν βοηθός του Τζίτζι Μπουφόν, ο Ντελ Πιέρο μου κρατούσε συντροφιά για ώρες στο τέλος της προπόνησης. Και τόσες πολλές προκλήσεις. Με εντυπωσίαζε ιδιαίτερα με τα πέναλτι: ένας ελεύθερος σκοπευτής. Και μετά τόσα πολλά γέλια. Ο Άλε είναι επίσης σπουδαίος παίκτης γκολφ, το συζητάμε πού και πού. Αργά ή γρήγορα θα προκαλέσουμε ο ένας τον άλλον, όπως κάναμε στα πέναλτι και στα φάουλ στη Γιουβέντους».

Η σχέση του με τον Μπουφόν, μοναδική: «Φανταστικό παιδί, πραγματικά. Ποτέ δεν με έκανε να νιώσω άσχημα για το μεγαλείο του. Με εντυπωσίασε η ηρεμία του. «Πώς τα καταφέρνεις, Τζίτζι;» τον ρωτούσα πάντα. Είναι τιμή μου που έπαιξα μαζί του και στη Γιουβέντους γενικότερα. Κάτι που, για μένα, ήταν σαν να έκλεισα έναν κύκλο».

Σε ότι αφορά τον Αντόνιο Κόντε, ο Μάνινγκερ ήταν ξεκάθαρος: «Ο Αντόνιο με εντυπωσίασε από την αρχή. Με πήρε παράμερα και μου είπε ότι εκτιμούσε την εργασιακή μου ηθική και ότι ήθελε να με προσλάβει όταν θα ήταν στη Σιένα. Θυμάμαι ότι στην αρχή, ήταν ο μόνος που πίστευε στην κατάκτηση του Σκουντέτο».






Τέλος, έγινε αναφορά και στη συνεργασία του με τον Γιούργκεν Κλοπ, στη Λίβερπουλ: «Όλα ξεκίνησαν με ένα τηλεφώνημα. Ο Γιούργκεν ήξερε τα πάντα για μένα. Δύο χρόνια νωρίτερα είχα νικήσει την ομάδα του, την Ντόρτμουντ, με την Άουγκσμπουργκ. «Θέλω αυτόν τον τερματοφύλακα. Έσωσες τα πάντα εκείνη την ημέρα, πρέπει να κάνεις το ίδιο και σε μένα».
Σχετικά Άρθρα

Όταν δένουν οι γεύσεις, δένονται και οι άνθρωποι

Όταν δένουν οι γεύσεις, δένονται και οι άνθρωποι

