To underarm σερβίς που χάρισε τη νίκη στη Βαρκελώνη στον Μπόρζες, βίντεο
O Πορτογάλος τενίστας με αυτό το ανορθόδοξο σερβίς έβγαλε άσο και πήρε το παιχνίδι με τον Μαρτίν Ετσεβέρι
Με άσο μετά από underarm σερβίς προκρίθηκε στον προημιτελικό του Barcelona Open ο Νούνο Μπόρζες.
Ο Πορτογάλος τενίστας έπαιζε στη Βαρκελώνη με τον Μαρτίν Ετσεβέρι και τον κέρδισε με 6-3,7-6 (4). Ο Μπόρζες έχασε το 1ο ματς πόιντ και στο 2ο αποφάσισε να αιφνιδιάσει τον αντίπαλό του.
Δοκίμασε underarm σερβίς, έβγαλε άσο, και πήρε το παιχνίδι αφού ο Αργεντίνος δεν πρόλαβε τη μπάλα!
UNDERARM ACE ON MATCH POINT?! 😱— Tennis TV (@TennisTV) April 15, 2026
A stroke of genius from @nunoborges97 to reach his biggest career ATP quarter-final in Barcelona!#BCNOpenBS pic.twitter.com/wtjypsFhv9
