To underarm σερβίς που χάρισε τη νίκη στη Βαρκελώνη στον Μπόρζες, βίντεο

O Πορτογάλος τενίστας με αυτό το ανορθόδοξο σερβίς έβγαλε άσο και πήρε το παιχνίδι με τον Μαρτίν Ετσεβέρι

Με άσο μετά από underarm σερβίς προκρίθηκε στον προημιτελικό του Barcelona Open ο Νούνο Μπόρζες. 

Ο Πορτογάλος τενίστας έπαιζε στη Βαρκελώνη με τον Μαρτίν Ετσεβέρι και τον κέρδισε με 6-3,7-6 (4).  Ο Μπόρζες έχασε το 1ο ματς πόιντ και στο 2ο αποφάσισε να αιφνιδιάσει τον αντίπαλό του. 

Δοκίμασε underarm σερβίς, έβγαλε άσο, και πήρε το παιχνίδι αφού ο Αργεντίνος δεν πρόλαβε τη μπάλα! 
