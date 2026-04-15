Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε ΑΕΚ-Μπανταλόνα και ΠΑΟΚ-Άρης στο μπάσκετ, Μπάγερν-Ρεάλ και Άρσεναλ-Σπόρτινγκ στο Champions League
Το αναλυτικό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων
Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά στις 14:00 με τον Στέφανο Τσιτσιπά (Cosmote Sport 6) να συνεχίζει το παιχνίδι του με τον Φαμπιάν Μαροζάν, το οποίο διεκόπη αιφνιδίως χθες λόγω σκότους.
Αργότερα στις 18:00 (ΕΡΤ2) ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει τον Άρη στο πλαίσιο της εξ αναβολής 21ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Στις 19:30 η ΑΕΚ θα υποδεχθεί στη κατάμεστη Sunel Arena τη Μπανταλόνα για τον τρίτο αγώνα των προημιτελικών του Basketball Champions League (Cosmote Sport 4), ενώ στις 20:30 (ΕΡΤ2) ο Αθηναϊκός θα αναμετρηθεί με τον Παναθηναϊκό για τον πρώτο παιχνίδι των τελικών της Α1 μπάσκετ Γυναικών.
Τέλος στις 22:00 η Μπάγερν Μονάχου θα διασταυρώσει τα ξίφη της με τη Ρεάλ Μαδρίτης (MEGA/Cosmote Sport 2) και η Άρσεναλ με την Σπόρτινγκ (Cosmote Sport 3) στο πλαίσιο των επαναληπτικών αναμετρήσεων για τα προημιτελικά του Champions League.
- Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
- 12:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 2026 Βαρκελώνη
- 12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο
- 14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο
- 16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο
- 18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο
- 18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Άρης Stoiximan GBL
- 19:30 COSMOTE SPORT 4 HD ΑΕΚ – Μπανταλόνα FIBA Basketball Champions League
- 20:00 COSMOTE SPORT 8 HD Λίνεμπουργκ – Πιατσέντσα CEV Cup 2026
- 20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αθηναϊκός – Παναθηναϊκός Α1 Basketball League Γυναικών
- 21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Νασρ – Αλ Έτιφακ Roshn Saudi League
- 22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Τενερίφη – Γαλατασαράι FIBA Basketball Champions League
- 22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Άρσεναλ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Champions League
- 22:00 MEGA-COSMOTE SPORT 2 HD Μπάγερν – Ρεάλ Μαδρίτης Champions League
