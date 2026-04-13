Βίντεο: Η EuroLeague κατέγραψε την επιστροφή του Λεσόρ στη δράση
Ο Γάλλος σέντερ έλειψε όχι μόνο από τον Παναθηναϊκό, λλά απ' όλη τη διοργάνωση κι η EuroLeague παρουσίασε ένα ξεχωριστό βίντεο από την επιστροφή στη δράση
Είχαν περάσει 448 ημέρες από τη στιγμή που ο Ματίας Λεσόρ βρέθηκε στο glass floor του ΟΑΚΑ σφαδάζοντας μετά τον σοβαρό τραυματισμό του...
Ο Γάλλος σέντερ, σημείο αναφοράς για τον Παναθηναϊκό, κατάφερε να ξεπεράσει όλες τις αναποδιές που προέκυψαν στην αποθεραπεία του και η Euroleague στον αγώνα της 31ης αγωνιστικής κόντρα στη Ζαλγκίρις αποφάσισε να καταγράψει λεπτό προς λεπτό την επιστροφή του...
Έτσι του «φόρεσε» ένα μικρόφωνο και αποφάσισε ότι ήταν η στιγμή για να παρουσιάσει αυτό το μοναδικό υλικό, με τις αντιδράσεις του κατά τη διάρκεια του αγώνα και τα όσα έλεγε με τους συμπαίκτες, τους διαιτητές και τους αντιπάλους.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
