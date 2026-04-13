Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Λιντς, Φιορεντίνα - Λάτσιο και Euroleague
Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων
Δευτέρα του Πάσχα σήμερα (13/04) και στις αθλητικές μεταδόσεις περιλαμβάνουν ποδόσφαιρο, μπάσκετ και τένις.
Η δράση στο ποδόσφαιρο ξεκινάει στις 21:30 με τη Βαγιαδολίδ να υποδέχεται στην έδρα της την Εϊμπάρ (Nova Sports Start). Λίγο αργότερα, στις 21:45 η Φιορεντίνα θα φιλοξενήσει τη Λάτσιο (Cosmote Sport 1), ενώ στις 22:00 η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα αναμετρηθεί με τη Λιντς (Nova Sports Prime) και η Λεβάντε με τη Χετάφε (Nova Sports 1).
Τέλος στο μπάσκετ, στις 19:00 θα διεξαχθεί το ντέρμπι ανάμεσα σε Αναντολού Εφές και Φενέρμπαχτσε (Cosmote Sport 8) για το τουρκικό πρωτάθλημα, ενώ στις 21:00 για την Lega A η Βίρτους θα υποδεχθεί στη Μπολόνια την Καντού (Cosmote Sport 4).
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας:
- 12:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 2026 Βαρκελώνη
- 12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο
- 14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο
- 16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο
- 18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο
- 19:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αναντολού Εφές – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League
- 21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Βίρτους Μπολόνια – Καντού Lega Basket Serie A
- 21:30 Novasports Start Βαγιαδολίδ – Έιμπαρ Β’ Ισπανίας
- 21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Φιορεντίνα – Λάτσιο Serie A
- 22:00 Novasports Prime Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς Premier League
- 22:00 Novasports 1HD Λεβάντε – Χετάφε La Liga
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα