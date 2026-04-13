Serie A, Κόμο-Ίντερ 3-4: Ανατροπή τίτλου για τους «νερατζούρι» και στο +9 από τη Νάπολι, δείτε τα γκολ
Οι πρωτοπόροι της Serie A έδειξαν χαρακτήρα πρωταθλητή με πρωταγωνιστές Τουράμ και Ντάμφρις, σε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι στη δύσκολη έδρα της ομάδας του Δουβίκα
Αυτό το Scudetto δεν χάνεται για την Ίντερ! Πώς θα μπορούσε να γίνει αλλιώς άλλωστε μετά από τέτοια ανατροπή σε μια από τις πιο δύσκολες έδρες της φετινής Serie A... Αν και βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 2-0 από την τρομερή Κόμο, οι Νερατζούρι έδειξαν μέταλλο πρωταθλητή και με τους Τουράμ - Ντάμφρις να πληγώνουν την ομάδα του Δουβίκα επικράτησαν 4-3 σε ένα χορταστικό ματς και ξέφυγαν στο +9 από την Νάπολι.
Οι γηπεδούχοι πάντως μπήκαν πιο πειστικά στον αγώνα, έριξαν προειδοποιητικές βολές και τελικά προχώρησαν σε διπλό χτύπημα εντός εννιά λεπτών. Αρχικά στο 36΄ο Βάλε άνοιξε το σκορ για την ομάδα του Φάμπρεγκας, ενώ στο 45΄ο Νίκο Πας βρήκε χώρο στην κόντρα κι έγραψε το 2-0 με υπέροχο πλασέ μέσα από την περιοχή. Πριν το ημίχρονο εκπνεύσει ωστόσο, ο Τουράμ σκόραρε με προβολή μετά από σέντρα του Μπαρέλα (45΄+2΄) και σάλπισε την αντεπίθεση που ακολούθησε στο β΄μέρος.
Στο 49΄ο Γάλλος φορ εκμεταλλεύτηκε ένα λάθος της άμυνας και κρέμασε τον αντίπαλο γκολκίπερ που είχε βγει έξω από την περιοχή του, ισοφαρίζοντας σε 2-2. Ο τροχός είχε γυρίσει για τα καλά και το μομέντουμ «φωτογράφιζε» την ανατροπή. Έτσι κι έγινε όταν στο 59΄ο Τσαλχάνογλου έκανε την εκτέλεση φάουλ με σέντρα στο δεύτερο δοκάρι και ο Ντάμφρις με κεφαλιά έγραψε το 3-2 για να βάλει μπροστά στο σκορ τους Νερατζούρι.
Ο ίδιος παίκτης χτύπησε ξανά στο 72΄με τελείωμα στη γωνία για το 4-2, με τους γηπεδούχους απλώς να μειώνουν στο τελικό 4-3 με εύστοχο πέναλτι του Ντα Κούνια στο 89΄. Το τελικό αποτέλεσμα επισφράγισε τον τίτλο του φαβορί για την Ίντερ που καλπάζει προς την κούπα, τη στιγμή που η Κόμο εξορίστηκε από την πρώτη τετράδα και τις θέσεις που οδηγούν στη League Phase του Champions League.
Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία στη Serie A έχουν ως εξής:
Ρόμα-Πίζα 3-0 (3΄,43΄,52΄ Μάλεν)
Κάλιαρι-Κρεμονέζε 1-0 (63' Εσπόζιτο)
Τορίνο-Βερόνα 2-1 (6' Σιμεόνε, 50' Κασαντέι - 38' Μπόουϊ
Μίλαν-Ουντινέζε 0-3 (27' αυτ. Μπαρτεσάγκι, 37' Εκέλενκαμπ, 71' Ατα)
Αταλάντα-Γιουβέντους 0-1 (48' Μπόγκα)
Πηγή:www.gazzetta.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
