Στο δρόμο της Εθνικής ομάδας πόλο και πάλι η Ουγγαρία
Στις 17:30 του Μ.Σαββάτου η αναμέτρηση για τις θέσεις 1 έως 4
Ένα ακόμη ραντεβού με την Ουγγαρία, μέσα σε λίγες ημέρες, έχει η εθνική πόλο ανδρών στο κολυμβητήριο «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης» στην Αλεξανδρούπολη.
Στο πλαίσιο του ομίλου για τις θέσεις 1-4 στο προκριματικό τουρνουά του World Cup Υδατοσφαίρισης Ανδρών, οι διεθνείς μας θα αντιμετωπίσουν τους Μαγυάρους το Μεγάλο Σάββατο (17:30, ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ).
Απαλλαγμένη από το άγχος της πρόκρισης στην τελική φάση της διοργάνωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας (20-26/7), η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου θα παλέψει για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στην τετράδα. Και σε αυτή την προσπάθειά της θα έχει για μια ακόμη φορά στο πλευρό της το ελληνικό κοινό, που θα γεμίσει το κολυμβητήριο.
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ξεκίνησε με ήττα στις λεπτομέρειες από την Ιταλία (16-14) τους αγώνες του στον όμιλο για τις θέσεις 1-4. Όπως άλλωστε και η Ουγγαρία, με αντίπαλο την Ισπανία (9-13). Θυμίζουμε πως οι ομάδες είχαν αναμετρηθεί και στην πρεμιέρα του προκριματικού τουρνουά του World Cup, τη Μεγάλη Δευτέρα (6/4), με την Ουγγαρία να κερδίζει στο φινάλε με 13-12.
Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός, Θοδωρής Βλάχος έχει επιλέξει τους εξής 16 παίκτες: Νίκος Γαρδίκας (Απόλλων Σμύρνης), Νίκος Καστρινάκης, Σεμίρ Σπάχιτς, Δημήτρης Χατζής (ΝΟ Βουλιαγμένης), Ζαννής Αλαφραγκής, Νίκος Γκίλλας, Μανόλης Ζερδεβάς, Κώστας Κάκαρης, Δημήτρης Νικολαΐδης, Αλέξανδρος Παπαναστασίου, Βαγγέλης Πούρος, Παναγιώτης Τζωρτζάτος (Ολυμπιακός), Νίκος Παπανικολάου, Δημήτρης Σκουμπάκης (Παναθηναϊκός), Στέλιος Αργυρόπουλος (Φερεντσβάρος), Στάθης Καλογερόπουλος (Μαρσέιγ).
Το πρόγραμμα
Μ. Σάββατο (11/4)
13:30 Κροατία – ΗΠΑ (Θέσεις 5-8)
15:30 Σερβία – Ολλανδία (Θέσεις 5-8)
17:30 Ουγγαρία – ΕΛΛΑΔΑ (Θέσεις 1-4)
19:45 Ιταλία – Ισπανία (Θέσεις 1-4)
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (θέσεις 1-4)
1. Ισπανία (13-9) 3
2. Ιταλία (16-14) 3
3. ΕΛΛΑΔΑ (14-16) 0
4. Ουγγαρία (9-13) 0
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (θέσεις 5-8)
1. Κροατία (12-8) 3
2. ΗΠΑ (14-12) 3
3. Σερβία (12-14) 0
4. Ολλανδία (8-12) 0
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα