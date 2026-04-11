Βρήκε δίχτυα δύο φορές ο Μαυροπάνος και έκανε βήμα σωτηρίας η Γουέστ Χαμ, 4-0 τη Γουλβς, δείτε τα γκολ

Ο Ντίνος Μαυροπάνος σκόραρε στο 42' και στο 83' και η Γουέστ Χαμ είναι στο +2 από την ζώνη υποβιβασμού της Premier League

Με τον Ντίνο Μαυροπάνο να σκοράρει δύο φορές, η Γουέστ Χαμ επικράτησε 4-0 της ουραγού και καταδικασμένης Γουλβς.

Δεν είχαν το παραμικρό περιθώριο για απώλεια τα «Σφυριά», που δυσκολεύτηκαν στο πρώτο ημίχρονο, αλλα ο Έλληνας διεθνής σκόραρε σε κομβικό σημείο, λίγο πριν από την ανάπαυλα, ενώ έγραψε και τον επίλογο διαμορφώνοντας το 4-0 στο 83΄.

Έτσι, οι Λονδρέζοι ανέβηκαν προσωρινά πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού και αναμένουν τα υπόλοιπα αποτελέσματα της αγωνιστικής.

Το πρόγραμμα της 32ης αγωνιστικής στην Premier League και η βαθμολογία έχουν ως εξής:

Γουέστ Χαμ-Γουλβς 4-0 (42΄,83΄ Μαυροπάνος, 66΄,68΄ Καστεγιάνος) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Άρσεναλ-Μπόρνμουθ 11/4

Μπρέντφορντ-Έβερτον 11/4

Μπέρνλι-Μπράιτον 11/4

Λίβερπουλ-Φούλαμ 11/4

Κρίσταλ Πάλας-Νιούκαστλ 12/4

Νότιγχαμ Φόρεστ-Άστον Βίλα 12/4

Σάντερλαντ-Τότεναμ 12/4

Τσέλσι-Μάντσεστερ Σίτι 12/4

Μάντσεστερ Γ.-Λιντς 13/4

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 31 αγώνες)

Άρσεναλ 70

Μάντσεστερ Σίτι 61 -30αγ.

Μάντσεστερ Γ. 55

Άστον Βίλα 54

Λίβερπουλ 49

Τσέλσι 48

Μπρέντφορντ 46

Έβερτον 46

Φούλαμ 44

Μπράιτον 43

Σάντερλαντ 43

Νιούκαστλ 42

Μπόρνμουθ 42

Κρίσταλ Πάλας 39 -30αγ.

Λιντς 33

Νότιγχαμ Φόρεστ 32

Γουέστ Χαμ 32 -32αγ.

Τότεναμ 30

Μπέρνλι 20

Γουλβς 17 -32αγ.

