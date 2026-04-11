Βρήκε δίχτυα δύο φορές ο Μαυροπάνος και έκανε βήμα σωτηρίας η Γουέστ Χαμ, 4-0 τη Γουλβς, δείτε τα γκολ
Βρήκε δίχτυα δύο φορές ο Μαυροπάνος και έκανε βήμα σωτηρίας η Γουέστ Χαμ, 4-0 τη Γουλβς, δείτε τα γκολ
Ο Ντίνος Μαυροπάνος σκόραρε στο 42' και στο 83' και η Γουέστ Χαμ είναι στο +2 από την ζώνη υποβιβασμού της Premier League
Με τον Ντίνο Μαυροπάνο να σκοράρει δύο φορές, η Γουέστ Χαμ επικράτησε 4-0 της ουραγού και καταδικασμένης Γουλβς.
Δεν είχαν το παραμικρό περιθώριο για απώλεια τα «Σφυριά», που δυσκολεύτηκαν στο πρώτο ημίχρονο, αλλα ο Έλληνας διεθνής σκόραρε σε κομβικό σημείο, λίγο πριν από την ανάπαυλα, ενώ έγραψε και τον επίλογο διαμορφώνοντας το 4-0 στο 83΄.
Έτσι, οι Λονδρέζοι ανέβηκαν προσωρινά πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού και αναμένουν τα υπόλοιπα αποτελέσματα της αγωνιστικής.
Το πρόγραμμα της 32ης αγωνιστικής στην Premier League και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Γουέστ Χαμ-Γουλβς 4-0 (42΄,83΄ Μαυροπάνος, 66΄,68΄ Καστεγιάνος) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Άρσεναλ-Μπόρνμουθ 11/4
Μπρέντφορντ-Έβερτον 11/4
Μπέρνλι-Μπράιτον 11/4
Λίβερπουλ-Φούλαμ 11/4
Κρίσταλ Πάλας-Νιούκαστλ 12/4
Νότιγχαμ Φόρεστ-Άστον Βίλα 12/4
Σάντερλαντ-Τότεναμ 12/4
Τσέλσι-Μάντσεστερ Σίτι 12/4
Δεν είχαν το παραμικρό περιθώριο για απώλεια τα «Σφυριά», που δυσκολεύτηκαν στο πρώτο ημίχρονο, αλλα ο Έλληνας διεθνής σκόραρε σε κομβικό σημείο, λίγο πριν από την ανάπαυλα, ενώ έγραψε και τον επίλογο διαμορφώνοντας το 4-0 στο 83΄.
Έτσι, οι Λονδρέζοι ανέβηκαν προσωρινά πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού και αναμένουν τα υπόλοιπα αποτελέσματα της αγωνιστικής.
Το πρόγραμμα της 32ης αγωνιστικής στην Premier League και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Γουέστ Χαμ-Γουλβς 4-0 (42΄,83΄ Μαυροπάνος, 66΄,68΄ Καστεγιάνος) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Άρσεναλ-Μπόρνμουθ 11/4
Μπρέντφορντ-Έβερτον 11/4
Μπέρνλι-Μπράιτον 11/4
Λίβερπουλ-Φούλαμ 11/4
Κρίσταλ Πάλας-Νιούκαστλ 12/4
Νότιγχαμ Φόρεστ-Άστον Βίλα 12/4
Σάντερλαντ-Τότεναμ 12/4
Τσέλσι-Μάντσεστερ Σίτι 12/4
Μάντσεστερ Γ.-Λιντς 13/4
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 31 αγώνες)
Άρσεναλ 70
Μάντσεστερ Σίτι 61 -30αγ.
Μάντσεστερ Γ. 55
Άστον Βίλα 54
Λίβερπουλ 49
Τσέλσι 48
Μπρέντφορντ 46
Έβερτον 46
Φούλαμ 44
Μπράιτον 43
Σάντερλαντ 43
Νιούκαστλ 42
Μπόρνμουθ 42
Κρίσταλ Πάλας 39 -30αγ.
Λιντς 33
Νότιγχαμ Φόρεστ 32
Γουέστ Χαμ 32 -32αγ.
Τότεναμ 30
Μπέρνλι 20
Γουλβς 17 -32αγ.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 31 αγώνες)
Άρσεναλ 70
Μάντσεστερ Σίτι 61 -30αγ.
Μάντσεστερ Γ. 55
Άστον Βίλα 54
Λίβερπουλ 49
Τσέλσι 48
Μπρέντφορντ 46
Έβερτον 46
Φούλαμ 44
Μπράιτον 43
Σάντερλαντ 43
Νιούκαστλ 42
Μπόρνμουθ 42
Κρίσταλ Πάλας 39 -30αγ.
Λιντς 33
Νότιγχαμ Φόρεστ 32
Γουέστ Χαμ 32 -32αγ.
Τότεναμ 30
Μπέρνλι 20
Γουλβς 17 -32αγ.
