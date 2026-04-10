Ο ευρηματικός τρόπος της Τουρκάλας ρεπόρτερ Ντενίζ Ακσόι για να φτάσει στο ύψος τον Ταβάρες της Ρεάλ
Ο ευρηματικός τρόπος της Τουρκάλας ρεπόρτερ Ντενίζ Ακσόι για να φτάσει στο ύψος τον Ταβάρες της Ρεάλ
Η δημοσιογράφος βρήκε λύση στη μεγάλη διαφορά ύψους με τον σέντερ της Ρεάλ Μαδρίτης μετά τον αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε
Ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο καταγράφηκε μετά το τέλος της αναμέτρησης της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη, όπου η ισπανική ομάδα επικράτησε με 74-69, πετυχαίνοντας μια σημαντική εκτός έδρας νίκη.
Πρωταγωνιστής, πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, ήταν ο Έντι Ταβάρες, ο οποίος μίλησε στη flash interview μετά τη λήξη του αγώνα. Εκεί, η δημοσιογράφος Ντενίζ Ακσόι κλήθηκε να αντιμετωπίσει τη μεγάλη διαφορά ύψους με τον σέντερ των 2,21 μέτρων.
Για να μπορέσει να σταθεί στο ίδιο πλάνο και να πραγματοποιήσει κανονικά τη συνέντευξη, η Ακσόι επιστράτευσε μια απλή αλλά αποτελεσματική λύση: ανέβηκε σε ένα μεταλλικό κουτί που βρισκόταν κοντά στα αποδυτήρια, μειώνοντας αισθητά τη διαφορά ύψους.
Πρωταγωνιστής, πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, ήταν ο Έντι Ταβάρες, ο οποίος μίλησε στη flash interview μετά τη λήξη του αγώνα. Εκεί, η δημοσιογράφος Ντενίζ Ακσόι κλήθηκε να αντιμετωπίσει τη μεγάλη διαφορά ύψους με τον σέντερ των 2,21 μέτρων.
EuroLeague reporter Deniz Aksoy had us guessing her height 😂 pic.twitter.com/B8JwerxLeF— BasketNews (@BasketNews_com) April 9, 2026
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
