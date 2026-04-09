Ρομάριο: «Η Βραζιλία μπορεί να κατακτήσει το Μουντιάλ, με τον Αντσελότι αποκτήσαμε ξανά αυτοπεποίθηση»
Ρομάριο: «Η Βραζιλία μπορεί να κατακτήσει το Μουντιάλ, με τον Αντσελότι αποκτήσαμε ξανά αυτοπεποίθηση»
Ο θρύλος του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου εξέφρασε την άποψή του σχετικά με τους λόγους που έφεραν τις διαδοχικές αποτυχίες των τελευταίων ετών ενώ δήλωσε αισιόδοξος για το μέλλον λόγω της παρουσίας του Αντσελότι στον πάγκο
Μίλησε για την εθνική Βραζιλίας ο Ρομάριο, αναλύοντας τις πιθανότητες της ομάδας να κατακτήσει το επερχόμενο Μουντιάλ στις ΗΠΑ.
Ο θρύλος του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου εξέφρασε την άποψή του σχετικά με τους λόγους που έφεραν τις διαδοχικές αποτυχίες των τελευταίων ετών, ενώ στη συνέχεια τόνισε ότι με τον Αντσελότι έχει επιστρέψει η αυτοπεποίθηση και πρόσθεσε ότι η σελεσάο μπορεί να φτάσει μέχρι την κατάκτηση του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου.
«Τεχνικά, η Βραζιλία έχει πέσει πολύ, από τη γενιά του Ρονάλντο, του Ροναλντίνιο και του Ριβάλντο.
Είναι περίπλοκο. Οι νεαροί ποδοσφαιριστές φεύγουν υπερβολικά νωρίς για ευρωπαϊκές ομάδες που δεν βρίσκονται στο κορυφαίο επίπεδο και έτσι χάνουν το DNA τους.
Βασιζόμασταν αποκλειστικά σε έναν παίκτη, τον Νεϊμάρ. Δεν μπορείς να στηρίζεσαι σε έναν παίκτη μόνο, ειδικά αν είναι επιρρεπής σε τραυματισμούς.
Τώρα έχουμε καλούς παίκτες όπως ο Ραφίνια και ο Βινίσιους, αλλά και νεαρούς όπως ο Ζοάο Πέδρο και ο Εστεβάο. Η Βραζιλία μπορεί να γίνει πρωταθλήτρια χάρη στην ιστορία της και την εμπειρία της.
Με τον Αντσελότι στον πάγκο της εθνικής αποκτήσαμε ξανά αυτοπεποίθηση. Πρέπει να βάλουμε τέλος σε αυτό το αρνητικό σερί 24 ετών», δήλωσε μεταξύ άλλων.
Ο θρύλος του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου εξέφρασε την άποψή του σχετικά με τους λόγους που έφεραν τις διαδοχικές αποτυχίες των τελευταίων ετών, ενώ στη συνέχεια τόνισε ότι με τον Αντσελότι έχει επιστρέψει η αυτοπεποίθηση και πρόσθεσε ότι η σελεσάο μπορεί να φτάσει μέχρι την κατάκτηση του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου.
«Τεχνικά, η Βραζιλία έχει πέσει πολύ, από τη γενιά του Ρονάλντο, του Ροναλντίνιο και του Ριβάλντο.
Είναι περίπλοκο. Οι νεαροί ποδοσφαιριστές φεύγουν υπερβολικά νωρίς για ευρωπαϊκές ομάδες που δεν βρίσκονται στο κορυφαίο επίπεδο και έτσι χάνουν το DNA τους.
Βασιζόμασταν αποκλειστικά σε έναν παίκτη, τον Νεϊμάρ. Δεν μπορείς να στηρίζεσαι σε έναν παίκτη μόνο, ειδικά αν είναι επιρρεπής σε τραυματισμούς.
Τώρα έχουμε καλούς παίκτες όπως ο Ραφίνια και ο Βινίσιους, αλλά και νεαρούς όπως ο Ζοάο Πέδρο και ο Εστεβάο. Η Βραζιλία μπορεί να γίνει πρωταθλήτρια χάρη στην ιστορία της και την εμπειρία της.
Με τον Αντσελότι στον πάγκο της εθνικής αποκτήσαμε ξανά αυτοπεποίθηση. Πρέπει να βάλουμε τέλος σε αυτό το αρνητικό σερί 24 ετών», δήλωσε μεταξύ άλλων.
