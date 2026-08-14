Στα δικαστήρια ο 59χρονος πυρομανής που έβαλε έξι φωτιές στη Σίνδο μέσα σε λίγες ημέρες, σήμερα η απολογία του
Στα δικαστήρια ο 59χρονος πυρομανής που έβαλε έξι φωτιές στη Σίνδο μέσα σε λίγες ημέρες, σήμερα η απολογία του
Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα
Στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης έφτασε πριν από λίγη ώρα ο 59χρονος που κατηγορείται ότι έβαλε έξι φωτιές στην περιοχή της Σίνδου μέσα σε λίγες ημέρες.
Ο 59χρονος που του έχει ασκηθεί δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για εμπρησμό κατ΄ εξακολούθηση από τον οποίο μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και πράγματα σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή για τις πράξεις του καθώς είχε ζητήσει και είχε λάβει προθεσμία.
Υπενθυμίζεται ότι ο 59χρονος κατηγορείται ότι άναψε έξι φωτιές και ειδικότερα, μία εστία εκδηλώθηκε το Σάββατο 8 Αυγούστου, από την οποία κάηκαν περίπου 20 στρέμματα αγροτικής έκτασης και μία την Κυριακή 9 Αυγούστου 2026, από την οποία κάηκαν περίπου 15 στρέμματα αγροτικής έκτασης.
Χθες, Τρίτη 11 Αυγούστου, ο 59χρονος φέρεται να έθεσε τέσσερις ακόμη εστίες πυρκαγιάς στην ίδια περιοχή.
Ο 59χρονος που του έχει ασκηθεί δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για εμπρησμό κατ΄ εξακολούθηση από τον οποίο μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και πράγματα σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή για τις πράξεις του καθώς είχε ζητήσει και είχε λάβει προθεσμία.
Υπενθυμίζεται ότι ο 59χρονος κατηγορείται ότι άναψε έξι φωτιές και ειδικότερα, μία εστία εκδηλώθηκε το Σάββατο 8 Αυγούστου, από την οποία κάηκαν περίπου 20 στρέμματα αγροτικής έκτασης και μία την Κυριακή 9 Αυγούστου 2026, από την οποία κάηκαν περίπου 15 στρέμματα αγροτικής έκτασης.
Χθες, Τρίτη 11 Αυγούστου, ο 59χρονος φέρεται να έθεσε τέσσερις ακόμη εστίες πυρκαγιάς στην ίδια περιοχή.
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