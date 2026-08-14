Στα δικαστήρια ο 59χρονος πυρομανής που έβαλε έξι φωτιές στη Σίνδο μέσα σε λίγες ημέρες, σήμερα η απολογία του
ΕΛΛΑΔΑ
Σίνδος Φωτιές Θεσσαλονίκη

Στα δικαστήρια ο 59χρονος πυρομανής που έβαλε έξι φωτιές στη Σίνδο μέσα σε λίγες ημέρες, σήμερα η απολογία του

Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα

Στα δικαστήρια ο 59χρονος πυρομανής που έβαλε έξι φωτιές στη Σίνδο μέσα σε λίγες ημέρες, σήμερα η απολογία του
Φανή Χαρίση
22 ΣΧΟΛΙΑ
Στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης έφτασε πριν από λίγη ώρα ο 59χρονος που κατηγορείται ότι έβαλε έξι φωτιές στην περιοχή της Σίνδου μέσα σε λίγες ημέρες.

Ο 59χρονος που του έχει ασκηθεί δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για εμπρησμό κατ΄ εξακολούθηση από τον οποίο μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και πράγματα σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή για τις πράξεις του καθώς είχε ζητήσει και είχε λάβει προθεσμία.

Υπενθυμίζεται ότι ο 59χρονος κατηγορείται ότι άναψε έξι φωτιές και ειδικότερα, μία εστία εκδηλώθηκε το Σάββατο 8 Αυγούστου, από την οποία κάηκαν περίπου 20 στρέμματα αγροτικής έκτασης και μία την Κυριακή 9 Αυγούστου 2026, από την οποία κάηκαν περίπου 15 στρέμματα αγροτικής έκτασης.

Χθες, Τρίτη 11 Αυγούστου, ο 59χρονος φέρεται να έθεσε τέσσερις ακόμη εστίες πυρκαγιάς στην ίδια περιοχή.
Φανή Χαρίση
22 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Μαζωνάκης - Μαροσούλης - Κοταρίδης: Η συνεργασία που αλλάζει τη διασκέδαση!

Ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική ψυχαγωγία γράφεται με πρωταγωνιστές που γνωρίζουν καλά πώς να μετατρέπουν τη διασκέδαση σε εμπειρία: Ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο όμιλος ΜΚ Group (Μαροσούλη - Κοταρίδη) ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους σε μια συνεργασία με πολλαπλές διαστάσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης