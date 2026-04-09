Μυστήριο στην Αφρική: Αγνοούνται επτά παίκτες της Ερυθραίας μετά από έναν αγώνα στο Εσουατίνι
Επτά παίκτες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Ερυθραίας, η οποία πέτυχε μια ιστορική νίκη στο Εσουατίνι την περασμένη εβδομάδα, δεν επέστρεψαν ποτέ στην πατρίδα τους, όπως ανέφερε στο BBC πηγή κοντά στην ομάδα. Παρότι ορισμένοι από τους συμπαίκτες τους επέστρεψαν αεροπορικώς από τη γειτονική χώρα της Αφρικής, οι επτά φέρεται να έχουν διαφύγει.
Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί αρκετές περιπτώσεις όπου αθλητές από την Ερυθραία που αγωνίζονταν σε διάφορα αθλήματα δεν επέστρεψαν στην πατρίδα τους μετά από διεθνείς αγώνες. Οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν χαρακτηρίσει την κυβέρνηση στην Ασμάρα ως εξαιρετικά καταπιεστική – μια κατηγορία που οι αρχές απορρίπτουν. Παρά τον μικρό πληθυσμό της χώρας, εκατοντάδες χιλιάδες Ερυθραίοι έχουν ζητήσει άσυλο στο εξωτερικό.
Η είδηση της φυγής των παικτών θα αποτελέσει πλήγμα για την ομάδα, η οποία, μετά τη νίκη της με 2-1 στο Εσουατίνι και τη συνολική νίκη με 4-1, γιόρταζε την επιστροφή της στους προκριματικούς ομίλους του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής για πρώτη φορά μετά από 19 χρόνια.
Μόνο 10 από τους 24 παίκτες της ομάδας είχαν τη βάση τους στην Ερυθραία και μόλις τρεις από αυτούς, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού της ομάδας Αμπλελόμ Τεκλέτζι, έχουν επιστρέψει, σύμφωνα με πηγές στην Ασμάρα που μίλησαν στο BBC.
Αν και δεν είναι σαφές πού έχουν πάει οι αγνοούμενοι παίκτες, σύμφωνα με πληροφορίες ορισμένοι από αυτούς έχουν θεαθεί στη Νότια Αφρική. Μεταξύ αυτών που έχουν διαφύγει συγκαταλέγονται ο τερματοφύλακας Κουμπρόμ Σολομών και ο βετεράνος εξτρέμ Μεντάνι Ρέντι. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Ερυθραίας έχουν παραμείνει ασυνήθιστα σιωπηλά σχετικά με την επιστροφή της νικήτριας ομάδας, η οποία στο παρελθόν συνοδευόταν από μεγάλη φανφάρα. Πηγές αναφέρουν ότι είχαν γίνει προετοιμασίες για παρόμοια υποδοχή, αλλά ακυρώθηκαν μετά την είδηση της εξαφάνισης των παικτών.
Σταμάτησαν στο Κάιρο κατά την επιστροφή τους στην Ερυθραία. Ωστόσο, οι μόνοι παίκτες που φαίνονται σε αυτές τις φωτογραφίες ήταν εκείνοι που στη συνέχεια πέταξαν για την Ασμάρα.
Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η εθνική ομάδα σε διάφορα επίπεδα έχει πληγεί από μια σειρά γεγονότων κατά τα οποία παίκτες, και μάλιστα σχεδόν ολόκληρες ομάδες, έχουν εξαφανιστεί είτε πριν είτε μετά από αγώνες στο εξωτερικό.
Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Αθλητισμού και Πολιτισμού της Ερυθραίας, ο οποίος παρέχει ενημερώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την πρόσφατη επιτυχία της ομάδας, δημοσίευσε φωτογραφίες μερικών από τους παίκτες και το προσωπικό που επέστρεφαν στην Αίγυπτο, όπου η πρεσβεία της Ερυθραίας και μέλη της κοινότητας διοργάνωσαν δεξίωση προς τιμήν τους.
Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η εθνική ομάδα σε διάφορα επίπεδα έχει πληγεί από μια σειρά γεγονότων κατά τα οποία παίκτες, και μάλιστα σχεδόν ολόκληρες ομάδες, έχουν εξαφανιστεί είτε πριν είτε μετά από αγώνες στο εξωτερικό.
Eritrea just scored the best goal of the international break! pic.twitter.com/ofbE14zt8z— Zah (@DaMidgetZimbo) March 31, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα