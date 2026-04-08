Η Ελλάδα νίκησε 14-11 την Ολλανδία στην Αλεξανδρούπολη και προκρίθηκε στα τελικά του World Cup στο πόλο ανδρών, βίντεο

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Hellenic National Water Polo Team (@hellaswaterpolo)

Στο τελευταίο οκτάλεπτο, ο Χοφμάιερ ισοφάρισε, αλλά η «γαλανόλευκη» αξιοποίησε τις αποβολές που κέρδισε και, με τέρματα των Αργυρόπουλου και Κάκαρη, πήρε «κεφάλι» με 12-10. Ο Γιόριτ Φαν ντερ Βάιντεν «απάντησε» προσωρινά, ο Σκουμπάκης σκόραρε σε παίκτη παραπάνω, οι διαιτητές μετά από εξέταση του VAR ακύρωσαν το γκολ και έδωσαν επανάληψη της φάσης, αλλά ο διεθνής αμυντικός σκόραρε σχεδόν με... καρμπόν, σε μία φάση που αποβλήθηκε ο προπονητής των «οράνιε», Μπράνκο Μίτροβιτς. Η εθνική «έβγαλε» μία άμυνα με παίκτη λιγότερο και, όταν οι Ολλανδοί ρίσκαραν να επιτεθούν με επτά εναντίον έξι, ο Αργυρόπουλος έκλεψε την μπάλα και σούταρε από την άμυνα στην κενή εστία, διαμορφώνοντας το τελικό 14-11.Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την τυπικά γηπεδούχο Ολλανδία): 3-4, 4-4, 2-2, 2-4Διαιτητές: Ντερμεντζιάν (ΗΠΑ), Μπλάσκοβιτς (Κροατία)Οι συνθέσεις:Σπάικερ, Γκμπαντάμασι 1, Ρόουβενχορστ, Φαν ντερ Βέρφε, Μ. Φαν ντερ Βάιντεν 1, Μπάκερ 1, Τε Ρίλε 1, Γ. Φαν ντερ Βάιντεν 1, Φαν ντεν Μπεργκ, Ντε Βέερντ 3, Σνελ, Τεν Μπρουκ 2, Καμπούρτ, Χοφμάιερ 1Ζερδεβάς, Πούρος, Σκουμπάκης 1, Χατζής, Αργυρόπουλος 7, Παπαναστασίου 1, Γκίλλας, Καλογερόπουλος 2, Αλαφραγκής, Κάκαρης 1, Νικολαϊδης 1, Τζωρτζάτος, Σπάχιτς 1, Γαρδίκας** Εκτός 14άδας της εθνικής έμειναν ο Νίκος Παπανικολάου και ο Νίκος Καστρινάκης.** Την πρώτη θέση του Α΄ ομίλου εξασφάλισε η Ουγγαρία, η οποία επικράτησε 12-10 της Σερβίας και εξασφάλισε και αυτή την πρόκριση για την τελική φάση. Αντίθετα, οι «πλάβι» θα παίξουν για τις θέσεις 5-8, διεκδικώντας το τελευταίο εισιτήριο για το Σίδνεϊ. Την πρόκριση στα τελικά «σφράγισε» και η Ιταλία, η οποία νίκησε 13-11 την Κροατία και ολοκλήρωσε με το «3 στα 3» τις υποχρεώσεις της στον Β΄ όμιλο.ΠΗΓΗ: ΑΠΕ