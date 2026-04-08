Σάλος στη Γαλλία με πασίγνωστο πρώην διεθνή: Εμπλέκεται σε σκάνδαλο φοροδιαφυγής και απειλείται… με 5 εκατ. ευρώ
SPORTS

Σοβαρές περιπέτειες με τις φορολογικές αρχές αντιμετωπίζει ο Σαμίρ Νασρί, σύμφωνα με δημοσίευμα της Mozzart Sport, καθώς φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση φοροδιαφυγής που μπορεί να του κοστίσει έως και 5.000.000 ευρώ

Σύμφωνα με το σερβικό μέσο, ο πρώην διεθνής Γάλλος ποδοσφαιριστής δήλωνε ως μόνιμη κατοικία του το Ντουμπάι, ωστόσο οι αρχές εντόπισαν στοιχεία που δείχνουν πως στην πραγματικότητα διέμενε στο Παρίσι, επιχειρώντας να αποφύγει τη φορολόγηση στη Γαλλία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο αποκαλύφθηκε η υπόθεση-σκάνδαλο. Μέσα σε διάστημα ενός έτους, ο Νασρί φέρεται να πραγματοποίησε 212 παραγγελίες φαγητού μέσω της πλατφόρμας Deliveroo, όλες στην ίδια διεύθυνση και στο όνομά του, γεγονός που αποτέλεσε βασικό στοιχείο για τις αρχές.

Διαβάστε περισσότερα:  monobala.gr

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

