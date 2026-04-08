Σάλος στη Γαλλία με πασίγνωστο πρώην διεθνή: Εμπλέκεται σε σκάνδαλο φοροδιαφυγής και απειλείται… με 5 εκατ. ευρώ
Σοβαρές περιπέτειες με τις φορολογικές αρχές αντιμετωπίζει ο Σαμίρ Νασρί, σύμφωνα με δημοσίευμα της Mozzart Sport, καθώς φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση φοροδιαφυγής που μπορεί να του κοστίσει έως και 5.000.000 ευρώ
Σύμφωνα με το σερβικό μέσο, ο πρώην διεθνής Γάλλος ποδοσφαιριστής δήλωνε ως μόνιμη κατοικία του το Ντουμπάι, ωστόσο οι αρχές εντόπισαν στοιχεία που δείχνουν πως στην πραγματικότητα διέμενε στο Παρίσι, επιχειρώντας να αποφύγει τη φορολόγηση στη Γαλλία.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο αποκαλύφθηκε η υπόθεση-σκάνδαλο. Μέσα σε διάστημα ενός έτους, ο Νασρί φέρεται να πραγματοποίησε 212 παραγγελίες φαγητού μέσω της πλατφόρμας Deliveroo, όλες στην ίδια διεύθυνση και στο όνομά του, γεγονός που αποτέλεσε βασικό στοιχείο για τις αρχές.
