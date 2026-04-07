Η Μπαρτσελόνα ακύρωσε τελευταία στιγμή δεκάδες εισιτήρια φίλων του Παναθηναϊκού για τον αγώνα της Euroleague
Οι Μπλαουγκράνα ακύρωσαν τα εισιτήρια των φίλων του Παναθηναϊκού λίγη ώρα πριν την έναρξη του ματς, είτε λόγω ελληνικού διαβατηρίου, είτε επειδή οι κάτοχοι δεν είναι μέλη της ομάδας
Ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει τη συμπαράσταση των οπαδών του στο αποψινό ματς με την Μπαρτσελόνα, αφού οι Καταλανοί αποφάσισαν να ακυρώσουν πολλά εισιτήρια Ελλήνων φιλάθλων.
Πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού προμηθεύτηκαν μεμονωμένα εισιτήρια, ωστόσο η Μπαρτσελόνα κατά την προσφιλή της τακτική, λίγες ώρες πριν την έναρξη του αγώνα αποφάσισε να τα ακυρώσει, είτε λόγω ελληνικού διαβατηρίου, είτε γιατί οι κάτοχοι δεν ήταν μέλη των μπλαουγκράνα.
Ασφαλώς, αυτή η εξέλιξη δημιούργησε αναστάτωση στους φίλους του Παναθηναϊκού, που έκαναν το ταξίδι στη Βαρκελώνη.
Ο Παναθηναϊκός βέβαια, θα έχει στο πλευρό του τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, που ταξίδεψε στην στην Καταλονία για το κρίσιμο παιχνίδι του τριφυλλιού.
