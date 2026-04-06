Ιστιοπλοΐα: Το Λος Άντζελες, περιμένει την Ελλάδα!

Δυναμική και με προοπτική για διάκριση θα είναι η παρουσία της ελληνικής ιστιοπλοΐας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες. Αυτό προκύπτει μετά την πολύ καλή εμφάνιση των αθλητών μας στο 55ο κύπελλο της Πριγκίπισσας Σοφίας, που ολοκληρώθηκε στη Μαγιόρκα και θεωρείται ένας από τους κορυφαίους αγώνες της σεζόν με τη συμμετοχή της αφρόκρεμας της παγκόσμιας ιστιοπλοΐας.

Φέτος έλαβαν μέρος 1.156 ιστιοπλόοι από 63 χώρες σε όλες τις ολυμπιακές κατηγορίες, οπότε ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί πόσο δύσκολη και απαιτητική είναι αυτή η ιστορική διοργάνωση.

Οι διεθνείς μας ιστιοπλόοι, παρά τα σημαντικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν στην αποστολή, έκαναν έναν μεγάλο αγώνα που αν είχε κριτήρια πρόκρισης για το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη το 2028, θα την είχαν πάρει σε τουλάχιστον πέντε κατηγορίες!

Κι αυτό δείχνει το πολύ υψηλό επίπεδο που βρίσκεται η ελληνική ιστιοπλοΐα. Τα τελευταία χρόνια, άλλωστε, η Ελλάδα είναι η κορυφαία δύναμη στον κόσμο στις κατηγορίες Ανάπτυξης, δεδομένου ότι κάθε σεζόν οι αθλητές και οι αθλήτριες μας της νέας γενιάς κατακτούν από 60 έως 70 μετάλλια σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.





Στο Λος Άντζελες τα Formula Kite, ανδρών θα είναι από 20 χώρες και στη Μαγιόρκα η Ελλάδα με τον Μαραμενίδη κατέλαβε ως χώρα την 12η θέση.

Στα 470 mixed με τα αδέλφια Γιαννούλη πήραμε την 15η θέση και στις ΗΠΑ θα τρέξουν 19 χώρες. Θυμίζουμε ότι το δίδυμο Αφροδίτη Ζέιχερς- Αθανάσιος Λάχανης δεν μπόρεσε να αγωνιστεί λόγω προβλήματος υγείας του αθλητή.

Στα iQFOiL γυναικών η Ελλάδα με την Ποντίφηξ ήταν 17η χώρα και στο Λος Αντζελες θα αγωνιστούν 24.

Στα ILCA 7 καταλάβαμε την 12η θέση και στην Αμερική θα τρέξουν σκάφη από 43 χώρες. Στον αγώνα της Μαγιόρκα πήραν την πρόκριση και ο Παπαδάκος και ο Κυφίδης!

Στα ILCA 6 η παγκόσμια πρωταθλήτρια Ερμιόνη Γκίκα δεν μπόρεσε να λάβει μέρος και η Ευαγγελία Καραγεώργου αντιμετώπισε θέμα υγείας από την πρώτη ιστιοδρομία και επέστρεψε στην Αθήνα. Στο Λος Αντζελες θα τρέξουν 43 χώρες και η Ελλάδα αναμένεται να είναι μία από αυτές που θα λάβουν μέρος.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι ιστιοπλόοι μας εξασφαλίζουν την πρόκριση για τη χώρα. Το ποιοι θα τρέξουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες θα κριθεί από εσωτερικές αγωνιστικές διαδικασίες.

Ο μεγάλος στόχος της ΕΙΟ, όπως τον είχε ανακοινώσει πολλές φορές στο παρελθόν, ήταν η πλήρης ανανέωση της Ολυμπιακής ομάδας και η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή στο Λος Αντζελες. Αυτά, λοιπόν, έγιναν και εκτός από το αναμφισβήτητο μεγάλο ταλέντο των νέων αθλητών, την ΑΞΙΑ και το ΗΘΟΣ τους, μεγάλο μερίδιο της επιτυχίας έχουν οι Ελληνες και οι ξένοι προπονητές που συνεργάζεται η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, καθώς και οι σωματειακοί προπονητές.