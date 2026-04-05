Καυγάς του αδελφού του Γιόκιτς στις εξέδρες: Φώναζε σε οπαδό των Σπερς να κάτσει κάτω γιατί δεν έβλεπε, δείτε βίντεο
Καυγάς του αδελφού του Γιόκιτς στις εξέδρες: Φώναζε σε οπαδό των Σπερς να κάτσει κάτω γιατί δεν έβλεπε, δείτε βίντεο
Εξαγριωμένος ήταν ο Στραχίνια Γιόκιτς φαίνεται να έβρισε στα Σέρβικα των οπαδό των Σπερς, ο οποίος κάθισε αμέσως στη θέση του
Μπορεί οι Ντένβερ Νάγκετς να πήραν μια σπουδαία νίκη απέναντι στους Σαν Αντόνιο Σπερς με 136-134 στην παράταση, σε ένα τρομερό ματς που αποτέλεσε την μονομαχία ανάμεσα στους υποψήφιους MVP Νίκολα Γιόκιτς και Βίκτορ Γουεμπανιάμα, όμως άλλος ήταν εκείνος που έκλεψε την παράσταση.
Ο λόγος για τον αδερφό του Γιόκιτς, Στραχίνια, ο οποιός βρέθηκε στο Κολοράντο για να παρακολουθήσει τον «Τζόκερ» που πάντα στηρίζει και είναι στο πλευρό του.
Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, όμως, ένας οπαδός των Σπερς γέλασε ειρωνικά με φάουλ που κέρδισε ο Σέρβος σέντερ με αποτέλεσμα να προκαλέσει τον θυμό του θηριώδη αδερφού του που αμέσως του έβαλε τις φωνές.
Αυτή δεν είναι η μοναδική φορά που ο Στραχίνια υπερασπίζεται τον αδερφό του, καθώς είχε βγει μπροστά και στο επεισόδιο του Γιόκιτς με τον Μόρρις ενώ στο παρελθόν έχει συλληφθεί δύο φορές για βιαιοπραγία.
Ο λόγος για τον αδερφό του Γιόκιτς, Στραχίνια, ο οποιός βρέθηκε στο Κολοράντο για να παρακολουθήσει τον «Τζόκερ» που πάντα στηρίζει και είναι στο πλευρό του.
Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, όμως, ένας οπαδός των Σπερς γέλασε ειρωνικά με φάουλ που κέρδισε ο Σέρβος σέντερ με αποτέλεσμα να προκαλέσει τον θυμό του θηριώδη αδερφού του που αμέσως του έβαλε τις φωνές.
Αυτή δεν είναι η μοναδική φορά που ο Στραχίνια υπερασπίζεται τον αδερφό του, καθώς είχε βγει μπροστά και στο επεισόδιο του Γιόκιτς με τον Μόρρις ενώ στο παρελθόν έχει συλληφθεί δύο φορές για βιαιοπραγία.
Nikola Jokic’s brother was screaming at this Spurs fan to sit down. 🤣💀— Hoop Central (@TheHoopCentral) April 5, 2026
Strahinja was HEATED.
(h/t @MileHighRachel)
pic.twitter.com/2pfu9yKmTJ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα