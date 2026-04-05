Καυγάς του αδελφού του Γιόκιτς στις εξέδρες: Φώναζε σε οπαδό των Σπερς να κάτσει κάτω γιατί δεν έβλεπε, δείτε βίντεο
Εξαγριωμένος ήταν ο Στραχίνια Γιόκιτς φαίνεται να έβρισε στα Σέρβικα των οπαδό των Σπερς, ο οποίος κάθισε αμέσως στη θέση του 

Μπορεί οι Ντένβερ Νάγκετς να πήραν μια σπουδαία νίκη απέναντι στους Σαν Αντόνιο Σπερς με 136-134 στην παράταση, σε ένα τρομερό ματς που αποτέλεσε την μονομαχία ανάμεσα στους υποψήφιους MVP Νίκολα Γιόκιτς και Βίκτορ Γουεμπανιάμα, όμως άλλος ήταν εκείνος που έκλεψε την παράσταση.

Ο λόγος για τον αδερφό του Γιόκιτς, Στραχίνια, ο οποιός βρέθηκε στο Κολοράντο για να παρακολουθήσει τον «Τζόκερ» που πάντα στηρίζει και είναι στο πλευρό του.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, όμως, ένας οπαδός των Σπερς γέλασε ειρωνικά με φάουλ που κέρδισε ο Σέρβος σέντερ με αποτέλεσμα να προκαλέσει τον θυμό του θηριώδη αδερφού του που αμέσως του έβαλε τις φωνές.

Αυτή δεν είναι η μοναδική φορά που ο Στραχίνια υπερασπίζεται τον αδερφό του, καθώς είχε βγει μπροστά και στο επεισόδιο του Γιόκιτς με τον Μόρρις ενώ στο παρελθόν έχει συλληφθεί δύο φορές για βιαιοπραγία.

Thema Insights

Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

Η σειρά Sand Stone της Technogym, brand του Ομίλου Φάις, επανασυστήνει τον εξοπλισμό άσκησης μέσα από φυσικά υλικά και σχεδιασμό που ενσωματώνεται σε κάθε σύγχρονο περιβάλλον

Το μυστικό πίσω από μια πετυχημένη και κερδοφόρα online παρουσία

Σε μια καθημερινότητα που γίνεται όλο και πιο απαιτητική για τις επιχειρήσεις, εκεί όπου η πρώτη εντύπωση γίνεται πλέον online και οι επιλογές κρίνονται με ένα scroll, κάποια brands καταφέρνουν να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους με τρόπο ουσιαστικό και επωφελή. Ο Χρυσός Οδηγός είναι ένα από αυτά!

Αν έχεις Nova μπορείς να κερδίζεις PADU!

Αξίζει να ανήκεις στο δυναμικά εξελισσόμενο οικοσύστημα του PADU, ειδικά αν είσαι πελάτης της Nova. Γιατί τότε οι επιλογές σου δεν σταματούν στις προσφορές, αλλά διευρύνονται μέσα από ένα περιβάλλον που εμπλουτίζεται διαρκώς με ολοένα και περισσότερα exclusive deals. Εδώ θα τις βρεις όλες.

