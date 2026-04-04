Volley League ανδρών: Ο Άρης νίκησε 3-2 στην έδρα του Ηρακλή και επέστρεψε μετά από 10 χρόνια, βίντεο
Ο Άρης επιστρέφει στη Volley League μετά τη σεζόν 2015-2016, κάνοντας μεγάλη ανατροπή στο κατάμεστο Κατσάνειο και με 2-0 νίκες επί του Ηρακλή, κατέλαβε την δεύτερη θέση στην Pre League ανδρών και μαζί το εισιτήριο για τη μεγάλη κατηγορία
Οι κιτρινόμαυροι ήταν πίσω με 2-0 σετ απέναντι στον Ηρακλή, με τους κυανολευκους να έχουν τρεις ευκαιρίες στην κόντρα μπάλα να πάρουν το ματς στο τρίτο σετ, όμως ο Άρης έμεινε ζωντανός και αφού κατέκτησε το τρίτο σετ ολοκλήρωσε την ανατροπή και επιστρέφει στη Volley League μετά από 10 χρόνια απουσίας.
Με την ώθηση του κόσμου του ο Ηρακλής πήρε προβάδισμα μετά το αρχικό 9-9 και έφτασε στο 13-11 με άσσο του Τζιουμάκα. Οι κυανολευκοι διατήρησαν τη διαφορά τους και έφτασαν στο 19-15 με μπλοκ του Μαυροβουνιώτη. Ο Άρης μείωσε έως το 20-18 με άσσο του Αραπάκη, αλλά ο Ηρακλής βρήκε τις λύσεις και έφτασε στην κατάκτηση του πρώτου σετ με μπλοκ άουτ του Τζιουμάκα (25-22).
Παράσταση για έναν ρόλο αποδείχθηκε το δεύτερο σετ με τον Ηρακλή να παίρνει προβάδισμα 13-8 με τις κόντρα επιθέσεις του Τζιουμάκα και να φτάνει στο 17-10 με δύο μπλοκ από Μαυροβουνιώτη και Χάνινεν. Ο Ηρακλής συνέχισε με τον ίδιο ρυθμό και έφτασε στο 2-0 με άσσο του Σδραυκάκη (25-14).
Μετά από ένα ισορροπημένο πρώτο μισό του σετ (12-12) ο Ηρακλής προηγήθηκε με 17-14 με κόντρα επίθεση του Τζιουμάκα. Ο Άρης αντέδρασε και ισοφάρισε σε 18-18 με μπλοκ του Κεσεσίδη και προηγήθηκε με 20-21 με τρεις συνεχόμενους πόντους του Σίρερ, αλλά ο Ηρακλής ανέκτησε το προβάδισμα (22-21) με πάιπ του Μαυροβουνιώτη. Ο Ηρακλής πήρε ματς μπολ με τον Τζιουμάκα (24-23) αλλά ο Άρης γύρισε το σετ μπολ (25-26) μετά από λάθος του Χάνινεν και έφτασε στην κατάκτηση του σετ μετά από λάθος του Τζιουμάκα (25-27).
Με την ψυχολογία με το μέρος του, ο Άρης προηγήθηκε νωρίς με 2-6 μετά από λάθος του Τζιουμάκα και 4-8 με τον Σίρερ. Με λάθη στον πρώτο χρόνο ο Ηρακλής έμεινε πίσω με 6-12 και 12-18 για να κατακτήσει το σετ με 17-25.
Ο Άρης πήρε προβάδισμα στο τάι μπρέικ με άσσο του Σίρερ (2-3) και κόντρα μπάλα του Γιορντάνοφ. Οι φιλοξενουμενοι έφτασαν στο 8-11 με λάθος του Τζιουμάκα και το 8-12 με λάθος του Χάνινεν για να πάρουν τη νίκη με 9-15.
Διαιτητές: Αβραμίδης, Τσιούλα, Παρατηρητής διαιτησίας: Γεωργιάδης, Παρατηρητής αγώνα: Δεληκωστίδης, Επόπτες: Βασδέκης, Μαλεφκερίδης, Γραμματεία: Μοσχούλα.
Τα σετ: 2-3 (25-22, 25-14, 25-27, 17-25, 09-15)
Ν.Γ.Σ.Θ. ΗΡΑΚΛΗΣ NEW PALLET (Γιάννης Χαριτωνίδης): Στίγγας, Νοντουζπούρ, Χάνινεν, Αλεξάκης, Μαυροβουνιώτης, Τζιουμάκας / Πηλίτσης (λ), Σδραυκάκης, Σταυρόπουλος, Τζοβάρας, Γκόρτσανιουκ.
Α.Σ. ΑΡΗΣ (Παναγιώτης Τσότρας): Κεσεσίδης, Σιδηρόπουλος, Γιορντάνοφ, Σίφερ, Μούχλιας, Δέρβας / Γκοτσίδης (λ), Παλαιοχωρινός (λ), Αραπάκης, Πέτκοβ, Παξιμαδάκης.
Pre League Ανδρών – Πλέι οφ – Τελικοί ανόδου
Τρίτη 31 Μαρτίου 2026 – Πρώτος αγώνας
Pre League Ανδρών – Πλέι οφ – Τελικοί ανόδου
Τρίτη 31 Μαρτίου 2026 – Πρώτος αγώνας
Α.Σ. Άρης – Ν.Γ.Σ.Θ. Ηρακλής New Pallet 3-1 (23-25, 30-28, 25-17, 39-37)
Σάββατο 4 Απριλίου 2026 – Δεύτερος αγώνας
Ν.Γ.Σ.Θ. Ηρακλής New Pallet – Α.Σ. Άρης (0-2 νίκες) 2-3 (25-22, 25-14, 25-27, 17-25, 09-15)
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα