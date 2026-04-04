Ο Παναθηναϊκός στην Τούμπα χωρίς Κοντούρη, Τζούρισιτς
Ο νεαρός μέσος αποχώρησε από την τελευταία προπόνηση των πράσινων και δεν ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη, όπως και ο Τζούρισιτς λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα
Με απρόοπτα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την πρεμιέρα των play off που τον βρίσκει να αντιμετωπίζει στην Τούμπα τον ΠΑΟΚ.
Ο Σωτήρης Κοντούρης που ήταν υποψήφιος για το βασικό σχήμα, δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τη σημερινή προπόνηση στο Κορωπί, αντιμετωπίζοντας πρόβλημα στην ποδοκνημική και τέθηκε εκτός αποστολής.
Στην Θεσσαλονίκη δεν ταξίδεψε ούτε η Τζούρισιτς (ενοχλήσεις στη γάμπα) και οι Πάλμερ Μπράουν, Κάτρης, Σισοκό.
Αναλυτικά η αποστολή των πράσινων:
Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα,Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Κώτσιρας, Πελίστρι, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.
