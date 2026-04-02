Η σειρά Sand Stone της Technogym, brand του Ομίλου Φάις, επανασυστήνει τον εξοπλισμό άσκησης μέσα από φυσικά υλικά και σχεδιασμό που ενσωματώνεται σε κάθε σύγχρονο περιβάλλον
Ερυθρός Αστέρας – Παρτίζαν: «Άγρια» επεισόδια και ένταση πριν από την έναρξη του σερβικού ντέρμπι, δείτε βίντεο
Ερυθρός Αστέρας – Παρτίζαν: «Άγρια» επεισόδια και ένταση πριν από την έναρξη του σερβικού ντέρμπι, δείτε βίντεο
Οι φίλαθλοι της Παρτίζαν, έγιναν αποδέκτες έντονων αποδοκιμασιών και η αστυνομία έδρασε άμεσα, δέκα λεπτά πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης
Επεισόδια σημειώθηκαν λίγο πριν την έναρξη του ντέρμπι ανάμεσα στον Ερυθρό Αστέρα και την Παρτίζαν, ανάμεσα στους αστυνομικούς και τους οπαδούς των γηπεδούχων, με την ατμόσφαιρα στο γήπεδο να γίνεται πραγματικά αποπνικτική, από τα καπνογόνα.
Πιο συγκεκριμένα, δέκα λεπτά πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, οπαδοί των «ερυθρόλευκων» συγκρούστηκαν με δυνάμεις της αστυνομίας, πετώντας τους αναμμένα καπνογόνα και διάφορα άλλα αντικείμενα, όπως μπουκάλια και αναπτήρες.
Ακολούθησαν λίγα λεπτά αρκετής έντασης, ωστόσο η επέμβαση της αστυνομίας ήταν άμεση και τα επεισόδια εκτονώθηκαν γρήγορα.
Ωστόσο κάποιοι ανεγκέφαλοι, οδηγήθηκαν έξω από τις κερκίδες, δημιουργώντας μεγαλύτερη ένταση και ανάγκασαν, υπό τον φόβο νέων επεισοδίων, οικογένειες με μικρά παιδιά, να τραπούν σε φυγή.
Θα πρέπει να σημειωθεί πως στο «Beogradska Arena» βρίσκονται και αρκετοί φίλοι της Παρτίζαν, οι οποίοι έγιναν αποδέκτες έντονων αποδοκιμασιών.
Πιο συγκεκριμένα, δέκα λεπτά πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, οπαδοί των «ερυθρόλευκων» συγκρούστηκαν με δυνάμεις της αστυνομίας, πετώντας τους αναμμένα καπνογόνα και διάφορα άλλα αντικείμενα, όπως μπουκάλια και αναπτήρες.
Ακολούθησαν λίγα λεπτά αρκετής έντασης, ωστόσο η επέμβαση της αστυνομίας ήταν άμεση και τα επεισόδια εκτονώθηκαν γρήγορα.
Ωστόσο κάποιοι ανεγκέφαλοι, οδηγήθηκαν έξω από τις κερκίδες, δημιουργώντας μεγαλύτερη ένταση και ανάγκασαν, υπό τον φόβο νέων επεισοδίων, οικογένειες με μικρά παιδιά, να τραπούν σε φυγή.
Θα πρέπει να σημειωθεί πως στο «Beogradska Arena» βρίσκονται και αρκετοί φίλοι της Παρτίζαν, οι οποίοι έγιναν αποδέκτες έντονων αποδοκιμασιών.
Tuča u Areni pred večiti derbi pic.twitter.com/7x4jh1R4Q0— dedalaki (@dedalaki1) April 2, 2026
Crvena Zvezda fans clashing with police forces 🚨😲pic.twitter.com/D0Eu8l10LW— BasketNews (@BasketNews_com) April 2, 2026
This is CRAZY...
Crvena Zvezda fans clashing with police forces right now
Crvena Zvezda fans clashing with police forces right now
😳 pic.twitter.com/yjabDIJWBc
💥 Τρομερά επεισόδια στο Βελιγράδι ανάμεσα σε Ερυθρό και αστυνομία pic.twitter.com/Xy66qDF2Om— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 2, 2026
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
