Βίντεο: Η Σαμπαλένκα ζήτησε συγγνώμη από φίλαθλο που την εκνεύρισε στον τελικό του Miami Open
Η Αρίνα Σαμπαλένκα μπορεί να κατέκτησε τον τίτλο στο Miami Open, όμως η βραδιά δεν κύλησε χωρίς ένταση. Η Νο.1 του κόσμου παραδέχθηκε δημόσια πως «δεν είναι περήφανη» για την αντίδρασή της απέναντι σε φίλαθλο κατά τη διάρκεια του τελικού απέναντι στην Κόκο Γκοφ.

Κατά τη διάρκεια των πρώτων games, η Λευκορωσίδα φάνηκε εμφανώς εκνευρισμένη από παρεμβάσεις φιλάθλων, σε ένα γήπεδο που στήριζε έντονα την Αμερικανίδα αντίπαλό της. Σε μια από αυτές τις στιγμές, αντέδρασε έντονα προς μια θεατή αναγνωρίζοντας ότι ξεπέρασε τα όρια υπό την πίεση του αγώνα.

«Δεν ξέρω πού είσαι, εκείνη η κυρία που φώναζε και ήλπιζε να βγει έξω η μπάλα. Δεν έπρεπε να είμαι τόσο αγενής. Αλλά έλα τώρα, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Ας συμφωνήσουμε ότι και οι δύο κάναμε λάθος. Συγγνώμη», είπε στην απονομή του τροπαίου απευθυνόμενη άμεσα στη φίλαθλο.

Στη συνέχεια, άλλαξε εντελώς τόνο και μίλησε για την ομάδα της: «Θέλω να πω ευχαριστώ στην ομάδα μου. Ουάου, μεγαλώνετε συνεχώς! Θα πρέπει να ζητήσουμε από το τουρνουά μεγαλύτερο box γιατί δεν χωράτε πια εκεί πέρα», είπε γελώντας, πριν προσθέσει: «Σας ευχαριστώ που είστε δίπλα μου, που με κάνετε καλύτερη παίκτρια και καλύτερο άνθρωπο. Σας ευχαριστώ για… δεν ξέρω καν για τι, για όλα! Είστε οι καλύτεροι, σίγουρα».

Η πιο τρυφερή στιγμή ήρθε στο τέλος, όταν αναφέρθηκε στον σύντροφό της, λέγοντας με χαμόγελο: «Ευχαριστώ τον αρραβωνιαστικό μου… ακούγεται ωραίο, έτσι;», προκαλώντας ενθουσιασμό στις εξέδρες.
Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.

