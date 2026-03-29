Βίντεο: Η Σαμπαλένκα ζήτησε συγγνώμη από φίλαθλο που την εκνεύρισε στον τελικό του Miami Open
Η Αρίνα Σαμπαλένκα μπορεί να κατέκτησε τον τίτλο στο Miami Open, όμως η βραδιά δεν κύλησε χωρίς ένταση. Η Νο.1 του κόσμου παραδέχθηκε δημόσια πως «δεν είναι περήφανη» για την αντίδρασή της απέναντι σε φίλαθλο κατά τη διάρκεια του τελικού απέναντι στην Κόκο Γκοφ.
Κατά τη διάρκεια των πρώτων games, η Λευκορωσίδα φάνηκε εμφανώς εκνευρισμένη από παρεμβάσεις φιλάθλων, σε ένα γήπεδο που στήριζε έντονα την Αμερικανίδα αντίπαλό της. Σε μια από αυτές τις στιγμές, αντέδρασε έντονα προς μια θεατή αναγνωρίζοντας ότι ξεπέρασε τα όρια υπό την πίεση του αγώνα.
Στη συνέχεια, άλλαξε εντελώς τόνο και μίλησε για την ομάδα της: «Θέλω να πω ευχαριστώ στην ομάδα μου. Ουάου, μεγαλώνετε συνεχώς! Θα πρέπει να ζητήσουμε από το τουρνουά μεγαλύτερο box γιατί δεν χωράτε πια εκεί πέρα», είπε γελώντας, πριν προσθέσει: «Σας ευχαριστώ που είστε δίπλα μου, που με κάνετε καλύτερη παίκτρια και καλύτερο άνθρωπο. Σας ευχαριστώ για… δεν ξέρω καν για τι, για όλα! Είστε οι καλύτεροι, σίγουρα».
Η πιο τρυφερή στιγμή ήρθε στο τέλος, όταν αναφέρθηκε στον σύντροφό της, λέγοντας με χαμόγελο: «Ευχαριστώ τον αρραβωνιαστικό μου… ακούγεται ωραίο, έτσι;», προκαλώντας ενθουσιασμό στις εξέδρες.
«Δεν ξέρω πού είσαι, εκείνη η κυρία που φώναζε και ήλπιζε να βγει έξω η μπάλα. Δεν έπρεπε να είμαι τόσο αγενής. Αλλά έλα τώρα, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Ας συμφωνήσουμε ότι και οι δύο κάναμε λάθος. Συγγνώμη», είπε στην απονομή του τροπαίου απευθυνόμενη άμεσα στη φίλαθλο.
Aryna Sabalenka after beating Coco Gauff in the Miami final:— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 28, 2026
“I don’t know where you are, that lady that hoped for the ‘out.’ I shouldn’t have been that rude. But come on, you cannot do that. Let’s agree that we both were wrong. Sorry” 😭😭😭😭
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα