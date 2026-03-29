Η Αρίνα Σαμπαλένκα κατέκτησε τον τίτλο του Miami Open
Η Λευκορωσίδα μετρά πλέον 11 τίτλους σε 1000άρια τουρνουά και 24 συνολικά στην καριέρα της

Δύο εβδομάδες μετά τον θρίαμβό της στο Indian Wells, η Αρίνα Σαμπαλένκα, κατέκτησε και τον τίτλο του Μαϊάμι Όπεν.

Η Λευκορωσίδα, Νο 1 στην παγκόσμια κατάταξη επιβλήθηκε της Αμερικανίδας Κόκο Γκοφ, στον τελικό, με 6-2, 4-6, 6-3. Έτσι, έγινε η 5η τενίστρια που πέτυχε το Sunshine Double στα δύο Masters, ενώ μετρά πλέον 23 νίκες σε 24 αναμετρήσεις για φέτος (23-1). Ηττήθηκε μόνο στον τελικό του Australian Open από την Έλενα Ριμπάκινα.

Η Σαμπαλένκα πανηγύρισε και την 7η νίκη της απέναντι στην Κόκο Γκοφ σε 13 αναμετρήσεις (7-6).

Η Λευκορωσίδα μετρά 11 τίτλους σε 1000άρια τουρνουά (11-4) και 24 συνολικά στην καριέρα της (24-20).

Από τη Δευτέρα (30/3) θα την χωρίζει απόσταση 2.917 βαθμών από την Έλενα Ριμπάκινα, Νο 2 στην παγκόσμια κατάταξη.
