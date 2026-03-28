Γκάλης για Μαρινέλλα: Μια σπουδαία καλλιτέχνης, μια αληθινή Κυρία - «Τα λόγια είναι περιττά απόψε…» έγραψε ο Γιαννάκης
Γκάλης για Μαρινέλλα: Μια σπουδαία καλλιτέχνης, μια αληθινή Κυρία - «Τα λόγια είναι περιττά απόψε…» έγραψε ο Γιαννάκης
Εμφανώς συγκινημένος με το μήνυμα του, ο Νίκος Γκάλης αποχεραίτησε τη μεγάλη φωνή του ελληνικού πενταγράμμου
Το δικό του αντίο στη Μαρινέλλα, όπου έφυγε σε ηλικία 87 χρονών, είπε μέσω ανάρτησης στο instagram, ο μεγάλος Νίκος Γκάλης. Το όνομα της ερμηνεύτριας, είχε συνδεθεί άμεσα με την ομάδα μπάσκετ του Άρη τη δεκαετία του '80, όταν το τραγούδι:
«Με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη, τον Φιλίππου και τ' άλλα παιδιά... Προχωράμε και νικάμε και το Κύπελλο είναι κοντά», ηχούσε σε όλη τη Θεσσαλονίκη.
Και μπορεί το Κύπελλο να μην ήρθε στη συμπρωτεύουσα, όμως το όνομα της Μαρινέλλας και το συγκεκριμένο τραγούδι, έγιναν σύνθημα στα χείλη όλων των φιλάθλων.
«Μια σπουδαία καλλιτέχνης, μια αληθινή Κυρία... Θα μείνει αξέχαστη! Συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Γκάλης.
Από την άλλη ο Παναγιώτης Γιαννάκης αποχαιρέτησε τη Μαρινέλα με μία ασπρόμαυρη φωτογραφία στον λογαριασμό «Giannakis Academy» στο Instagram με λεζάντα εμπνευσμένη από δικό της τραγούδι. Συγκεκριμένα, έγραψε: «Τα λόγια είναι περιττά απόψε…».
«Με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη, τον Φιλίππου και τ' άλλα παιδιά... Προχωράμε και νικάμε και το Κύπελλο είναι κοντά», ηχούσε σε όλη τη Θεσσαλονίκη.
Και μπορεί το Κύπελλο να μην ήρθε στη συμπρωτεύουσα, όμως το όνομα της Μαρινέλλας και το συγκεκριμένο τραγούδι, έγιναν σύνθημα στα χείλη όλων των φιλάθλων.
«Μια σπουδαία καλλιτέχνης, μια αληθινή Κυρία... Θα μείνει αξέχαστη! Συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Γκάλης.
Από την άλλη ο Παναγιώτης Γιαννάκης αποχαιρέτησε τη Μαρινέλα με μία ασπρόμαυρη φωτογραφία στον λογαριασμό «Giannakis Academy» στο Instagram με λεζάντα εμπνευσμένη από δικό της τραγούδι. Συγκεκριμένα, έγραψε: «Τα λόγια είναι περιττά απόψε…».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα