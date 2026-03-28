Όταν η Μαρινέλλα τραγουδούσε για τον μεγάλο Άρη «με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη παιδιά» και η άγνωστη σχέση της με τον ΠΑΟΚ, βίντεο
Όταν η Μαρινέλλα τραγουδούσε για τον μεγάλο Άρη «με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη παιδιά» και η άγνωστη σχέση της με τον ΠΑΟΚ, βίντεο
Η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, που άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 87 ετών, είχε συνδέσει το όνομα της με τον αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ Άρη, αλλά και με τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ
Τη δεκαετία του '80 η νυχτερινή ζωή σ' όλη την Ελλάδα δεν περιοριζόταν μόνο στο διήμερο Παρασκευή, Σάββατο, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας τα κέντρα διασκέδασης ήταν όχι απλά ανοικτά, αλλά και ασφυκτικά γεμάτα.
Εκείνα τα χρόνια τα ονόματα που μεσουρανούσαν στις πίστες ήταν ο Γιάννης Πάριος, ο Στράτος Διονυσίου, η Μαρινέλλα ενώ υπήρχε και η νέα γενιά (Νταλάρας, Αλεξίου, Βίσση).
Ο θρίαμβος της Εθνικής ομάδας μπάσκετ στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 1987 και η εμφάνιση της παντοδύναμης ομάδας μπάσκετ του Άρη, προκάλεσαν τεράστιο ενδιαφέρον και στον κόσμο της show biz με την Μαρινέλλα να συνδέει το όνομα της όσο κανένας άλλος με τους κιτρινόμαυρους.
Η τραγουδίστρια που ήθελαν να ακούσουν όλοι, μαζί με την ομάδα για την οποία νέκρωναν τα πάντα σε όλη τη χώρα για να τη δουν κάθε βράδυ Πέμπτης στους αγώνες της στο (πάλαι ποτέ) Κύπελλο πρωταθλητριών.
Στο Παλέ Ντε Σπορ της Θεσσαλονίκης, σε κάθε εντός έδρας αγώνα της υπερομάδας του αείμνηστου Γιάννη Ιωαννίδη, η Μαρινέλλα ήταν εκεί, ζώντας από κοντά τις θρυλικές ευρωπαϊκές βραδιές των κιτρινόμαυρων.
Κι όταν οι αγώνες τελείωναν, το πάρτι από το Παλέ μεταφερόταν στα ανατολικά της πόλης, στο Ακρόαμα. Το θρυλικό στέκι στην Αρετσού (το 1993 μετακόμισε στην Αγγελάκη, πολύ πιο κοντά στο Παλέ) που άλλαξε την έννοια της διασκέδασης...
Η εμφάνιση της ομάδας μπάσκετ του Άρη απογειώνει τη φήμη του μαγαζιού καθώς εκεί γίνεται η «γιορτή» μετά από κάθε νίκη και εκεί η Μαρινέλα τραγουδά το περίφημο «Με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη, τον Φιλίππου και τ' άλλα παιδιά».
Εκείνα τα χρόνια τα ονόματα που μεσουρανούσαν στις πίστες ήταν ο Γιάννης Πάριος, ο Στράτος Διονυσίου, η Μαρινέλλα ενώ υπήρχε και η νέα γενιά (Νταλάρας, Αλεξίου, Βίσση).
Ο θρίαμβος της Εθνικής ομάδας μπάσκετ στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 1987 και η εμφάνιση της παντοδύναμης ομάδας μπάσκετ του Άρη, προκάλεσαν τεράστιο ενδιαφέρον και στον κόσμο της show biz με την Μαρινέλλα να συνδέει το όνομα της όσο κανένας άλλος με τους κιτρινόμαυρους.
Η τραγουδίστρια που ήθελαν να ακούσουν όλοι, μαζί με την ομάδα για την οποία νέκρωναν τα πάντα σε όλη τη χώρα για να τη δουν κάθε βράδυ Πέμπτης στους αγώνες της στο (πάλαι ποτέ) Κύπελλο πρωταθλητριών.
View this post on Instagram
Στο Παλέ Ντε Σπορ της Θεσσαλονίκης, σε κάθε εντός έδρας αγώνα της υπερομάδας του αείμνηστου Γιάννη Ιωαννίδη, η Μαρινέλλα ήταν εκεί, ζώντας από κοντά τις θρυλικές ευρωπαϊκές βραδιές των κιτρινόμαυρων.
Κι όταν οι αγώνες τελείωναν, το πάρτι από το Παλέ μεταφερόταν στα ανατολικά της πόλης, στο Ακρόαμα. Το θρυλικό στέκι στην Αρετσού (το 1993 μετακόμισε στην Αγγελάκη, πολύ πιο κοντά στο Παλέ) που άλλαξε την έννοια της διασκέδασης...
Η εμφάνιση της ομάδας μπάσκετ του Άρη απογειώνει τη φήμη του μαγαζιού καθώς εκεί γίνεται η «γιορτή» μετά από κάθε νίκη και εκεί η Μαρινέλα τραγουδά το περίφημο «Με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη, τον Φιλίππου και τ' άλλα παιδιά».
Το σύνθημα που έγινε ο ανεπίσημος ύμνος του μπασκετικού Άρη και ακόμη και σήμερα οι φίλοι των κιτρινόμαυρων το τραγουδούν...
«Με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη,
τον Φιλίππου και τ' άλλα παιδιά,
προχωράμε και νικάμε
κάθε ομάδα που είναι μπροστά…
Με τον Άρη μας πάντα μπροστά,
να ανεβαίνει δυο - δυο τα σκαλιά,
να πηγαίνει να πάρει πρωτιά στην Ευρώπη…
Με τον Άρη μας πάντα μπροστά,
μ' ένα σώμα και μία καρδιά,
και το κύπελλο ξαφνικά θα σηκώσει…
Με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη,
τον Φιλίππου και τ' άλλα παιδιά,
προχωράμε και νικάμε,
και το κύπελλο είναι μπροστά…»
Η άγνωστη σχέση με τον ΠΑΟΚ
Το συγκεκριμένο σύνθημα, αποτελεί διασκευή του τραγουδιού «Με στο στόμα γεμάτο φιλιά» του Λεωνίδα Βελλή σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπολου και μουσική Χρήστου Νικολόπουλου.
Ο Βελλής, Θεσσαλονικιός και αυτός στην καταγωγή, το 2011 είχε βρεθεί για λίγο καιρό ως μέλος στη διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ (υπό την προεδρία του Θοδωρή Ζαγοράκη, πριν αναλάβει ο Ιβάν Σαββίδης) και σε συνέντευξη του στο ραδιοφωνικό σταθμό Metropolis όταν ρωτήθηκε για το γεγονός ότι ένα δικό του τραγούδι, το έχει μετατρέψει η Μαρινέλλα σε ύμνου του μπασκετικού Άρη είχε πει: «Η Μαρινέλλα από ότι ξέρω είναι φίλαθλος του ΠΑΟΚ. Δικιά μας είναι… Απλώς είχε συνδεθεί με την τότε ομάδα του μπασκετικού Άρη και τραγούδησε μία παραλλαγή του τραγουδιού…».
Κι αυτήν την εκδοχή, την επιβεβαίωσε η ίδια η τραγουδίστρια όταν σε συνέντευξη της στα «Νέα» είχε παραδεχθεί: «...το μπάσκετ με συγκινεί και με συναρπάζει. Αγαπώ όμως και το ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο είμαι φανατική οπαδός του ΠΑΟΚ. Στο μπάσκετ, όπως ξέρετε, υποστηρίζω τον Άρη. Ίσως η φιλία μου με τα παιδιά του Άρη, ίσως η θεαματικότητα του αθλήματος μ’ έχουν κάνει φανατική του σπορ. Νιώθω ικανοποίηση και ξεκούραση ακόμη, όταν παρακολουθώ αγώνες μπάσκετ».
Μάλιστα όταν ο ΠΑΟΚ το 1976 είχε κατακτήσει το πρώτο του ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα η Μαρινέλλα ήταν η επίσημη προσκεκλημένη στην ασπρόμαυρη γιορτή, αλλά με τα χρόνια συνδέθηκε ακόμη πιο έντονα με τον μπασκετικό Άρη τον οποίο ακολουθούσε και σε πολλά ταξίδια στο εξωτερικό.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα