 Άρης για Μαρινέλλα: «Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ»
Ο Ερασιτέχνης Άρης αποχαιρέτησε τη σπουδαία τραγουδίστρια, η οποία συνέδεσε το όνομα της με την ομάδα μπάσκετ του συλλόγου

Η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού άφησε σήμερα την τελευταία της πνοή σε ηλικία 87 ετών και ο Ερασιτέχνης Άρης με μία συγκινητική ανακοίνωση είπε το τελευταίο αντίο στη γυναίκα που είχε... ντύσει με τη φωνή της ορισμένες από τις πιο σημαντικές βραδιές του αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ.




“Σε ηλικία 87 ετών, η μεγάλη ερμηνεύτρια του ελληνικού τραγουδιού, η Μαρινέλλα, πέθανε στο σπίτι της όπως ανακοίνωσε η οικογένεια της. Είχε υποστεί σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο πάνω στη σκηνή, στο Ηρώδειο τον Σεπτέμβριο του 2024.

Η Μαρινέλλα είχε συνδέσει το όνομά της με τη χρυσή περίοδο της Αυτοκρατορίας του ΑΡΗ, με συχνή παρουσία στις εξέδρες στο θρυλικό Παλέ δίπλα σε Γκάλη, Γιαννάκη, Φιλίππου, Σούμποτιτς και τα υπόλοιπα παιδιά της ομαδάρας του Γιάννη Ιωαννίδη, αλλά και με τα γνωστά ξεφαντώματα μετά από τεράστιες επιτυχίες και κατακτήσεις τίτλων.

«Με τον ΑΡΗ μας πάντα μπροστά…» τραγουδούσε η μεγάλη ερμηνεύτρια.

Μαρινέλλα δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ…”
