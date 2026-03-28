Σαν... παιδάκια έκαναν οι παίκτες της Μαυριτανίας για τις φανέλες της Αργεντινής: Ο Κοϊτά πήρε του Μέσι
Λιονέλ Μέσι Αμπουμπακαρί Κοϊτά Μαυριτανία Ποδόσφαιρο

Σαν... παιδάκια έκαναν οι παίκτες της Μαυριτανίας για τις φανέλες της Αργεντινής: Ο Κοϊτά πήρε του Μέσι

Χαμός μεταξύ των παικτών της Μαυριτανίας για τις εμφανίσεις της Αργεντινής, με τον Κοϊτά να παίρνει αυτή του Μέσι

Σαν... παιδάκια έκαναν οι παίκτες της Μαυριτανίας για τις φανέλες της Αργεντινής: Ο Κοϊτά πήρε του Μέσι
Οι περισσότεροι παίκτες έχουν ως όνειρο ζωής να πάρουν στα χέρια τους μία φανέλα του Λιονέλ Μέσι, την οποία να την έχει φορέσει ο ίδιος. Ε λοιπόν αυτό, ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά το έκανε πραγματικότητα στο παιχνίδι της Μαυριτανίας με την Αργεντινή όπου η ομάδα του γνώρισε την ήττα με 2-1.

Μάλιστα, ο μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ είχε μία ευκαιρία να χριστεί σκόρερ πριν αντικατασταθεί στο 85ο λεπτό, την ώρα που το σκορ ήταν 2-0 για την «Αλμπισελέστε».

Μετά το τέλος του αγώνα λοιπόν, όλοι οι παίκτες της Μαυριτανίας περίμεναν πως και πως να ανταλλάξουν φανέλες με τους αντιπάλους τους. Όπως φαίνεται, έδωσαν τις δικές τους και μετά είχαν στήσει... καρτέρι έξω από τα αποδυτήρια της Αργεντινής για να πάρουν αυτές που είχαν συμφωνήσει.

Όταν λοιπόν βγήκε η σακούλα που της είχε επικράτησε ένας μικρός χαμός όπως μπορείτε να δείτε, αλλά ο μεγάλος τυχερός ήταν ο Κοϊτά, ο οποίος μάλλον είχε συμφωνήσει από πριν να πάρει αυτή του Λιονέλ Μέσι.

Πηγή: https://www.gazzetta.gr

Dialectica: Το ελληνικό success story στον κλάδο της επιχειρηματικής πληροφόρησης

