Euroleague: Στην εξάδα με πλεονέκτημα ισοβαθμίας ο Παναθηναϊκός, βήμα playoff Ζάλγκιρις και Μπαρτσελόνα, δείτε βίντεο

Μπασκόνια-Χάποελ Τελ Αβίβ 118-109

Παρτίζαν-Βαλένθια 110-104

Μπαρτσελόνα–Ερυθρός Αστέρας 92-88 -παρ.

Σε αναμετρήσεις της 34ης αγωνιστικής στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Βαθμολογία

Επόμενη αγωνιστική (35η)

Η Ζάλγκιρις Κάουνας πανηγύρισε ένα τεράστιο «διπλό» στην Κωνσταντινούπολη, επικρατώντας της Φενέρμπαχτσε με 92-82, για την 34η αγωνιστική της EuroLeague. Η Λιθουανική ομάδα ανέβηκε στο 20-14 και διατήρησε τη θέση της στην εξάδα της κατάταξης, που οδηγεί απευθείας στα πλέι οφ, ενώ κοιτάζει και ψηλότερα. Στον αντίποδα, η πρωτοπόρος πρωταθλήτρια Ευρώπης υποχώρησε στο 23-11 και πλέον αισθάνεται την... ανάσα των διεκδικητών της κορυφής.Ο Σλίβα ηγήθηκε της επίθεσης με 18 πόντους, ενώ οι Φρανσίσκο, Μπουτκέβιτσους, Γουίλιαμς-Γκος, Τουμπέλις και Ράιτ στήριξαν την προσπάθεια, με τη Ζάλγκιρις να κλείνει το παιχνίδι με 13/21 τρίποντα, αν και έχασε 10 βολές.Από τη Φενέρμπαχτσε ξεχώρισαν οι Μπάλντγουϊν (19 πόντοι, 4 ασίστ) και Χόρτον-Τάκερ (18 πόντοι), αλλά η ομάδα τελείωσε το ματς με μόλις 7/22 τρίποντα. Οι Λιθουανοί εκμεταλλεύτηκαν τους αιφνιδιασμούς και τα λάθη του αντιπάλου, εξασφαλίζοντας μια νίκη που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη συνέχεια της σεζόν.Τα δεκάλεπτα: 25-22, 44-49, 62-66, 82-92Σε ένα παιχνίδι που είχαν... ξεχαστεί οι άμυνες, η αδιάφορη Μπασκόνια πανηγύρισε στη «Fernando Buesa Arena» την πρώτη νίκη της μετά από οκτώ διαδοχικές ήττες στη Euroleague, επικρατώντας με 118-109 της Χαποέλ Τελ Αβίβ, που έψαχνε τη νίκη για να παραμείνει σε τροχιά τετράδας.Οι δύο ομάδες εκμεταλλεύτηκαν κάθε κενό στο παρκέ με τον Φόρεστ να είναι πρώτος σκόρερ των γηπεδούχων με 26 πόντους, ενώ ο Ντιακιτέ πρόσθεσε 18, οδηγώντας την ομάδα σε καθοριστικό σερί 10-0 στο τρίτο δεκάλεπτο που έκρινε ουσιαστικά την αναμέτρηση.Από την πλευρά της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη, ο Μίτσιτς και ο Οτούρου πέτυχαν 21 και 19 πόντους, αντίστοιχα, χωρίς όμως να φτάσουν για την ανατροπή.Με το αποτέλεσμα, η Μπασκόνια ανέβηκε στο 10-24, ενώ η Χαποέλ υποχώρησε στο 20-13, με τον Παναθηναϊκό να ακολουθεί στο 20-14 και την 35η αγωνιστική να φέρνει το μεταξύ τους αντάμωμα στη Σόφια με φόντο την τετράδα, που χαρίζει το πλεονέκτημα της έδρας στα πλέι οφ.Τα δεκάλεπτα: 28-31, 67-64, 92-81, 118-109Η αδιάφορη Παρτιζάν πανηγύρισε μία μεγάλη νίκη επί της Βαλένθια στο Βελιγράδι με 110-104, για την 34η αγωνιστική της Euroleague, σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που χρειάστηκε δύο παρατάσεις.Η Βαλένθια μπήκε δυνατά στο ματς και έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά με 17-27, αλλά οι Σέρβοι αντέδρασαν με 24-14 στο δεύτερο δεκάλεπτο και ισοφάρισαν στο ημίχρονο (41-41).Στην τρίτη περίοδο οι Ισπανοί προηγήθηκαν ξανά (59-66), όμως ο Οσετκόφσκι στον... επίλογο έστειλε το ματς στην πρώτη παράταση (84-84), όπου και αυτή δεν κατάφερε να βγάλει νικητή (97-97 α΄παρ.). Στο δεύτερο επιπλέον πεντάλεπτο, η Παρτιζάν εκμεταλλεύτηκε την ώθηση της έδρας και με σερί 10-0 έφτασε στη νίκη.Ο Στέρλινγκ Μπράουν ήταν πρώτος σκόρερ των νικητών (14η θέση, ρεκόρ 14-20) με 31 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ τον ακολούθησε ο Κάρλικ Τζόουνς με 27 πόντους. Από την πλευρά της Βαλένθια (4η θέση, ρεκόρ 20-13), ξεχώρισε ο Κάμερον Τέιλορ με 18 πόντους και 6 ριμπάουντ.Τα δεκάλεπτα: 17-27, 41-41, 59-66, 84-84κ.α., 97-97 α΄ παρ., 110-104 β΄ παρ.Η Μπαρτσελόνα υπερασπίστηκε στην παράταση (75-75κ.α.) την έδρα της, απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, γράφοντας παράλληλα και το 2/2 επί των Σέρβων στην εφετινή Euroleague. Οι Ισπανοί επικράτησαν με 92-88, για την 34η αγωνιστική και με ρεκόρ 20-14 (8η θέση) ισοβαθμούν πλέον με Ζαλγκίρις (6η θέση) και Παναθηναϊκό (7η θέση). Στον αντίποδα, ο Ερυθρός Αστέρας υποχώρησε στο 19-15 και στην ένατη θέση.Το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο σε όλη τη διάρκειά του, με τους «μπλαουγκράνα» να κλείνουν το πρώτο ημίχρονο μπροστά (42-40) και να διατηρούν μικρό προβάδισμα στο τέλος της τρίτης περιόδου (64-58). Ο Ερυθρός Αστέρας αντέδρασε στο φινάλε και με καλάθι του Μπάτλερ 4’’ πριν τη λήξη έστειλε το ματς στην παράταση (75-75).Στο επιπλέον πεντάλεπτο, η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ εμφανίστηκε πιο ψύχραιμη και έφτασε στη νίκη. Πέντε παίκτες της Μπαρτσελόνα σημείωσαν διψήφιο αριθμό πόντων, με κορυφαίο τον Κλάιμπερν (18π.), ενώ από τον Ερυθρό Αστέρα ξεχώρισε ο Νουόρα με 26 πόντους και 9 ριμπάουντ.Τα δεκάλεπτα: 18-20, 42-40, 64-58, 75-75κ.α., 92-88 παρ.Τρίτη 10/3Παρί-Ολυμπιακός 87-104Πέμπτη, 26 ΜαρτίουΜακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 104-100 -παρ. (84-84κ.α. 97-97 α΄ παρ.)Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 23-11Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ) 22-12Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 22-12Βαλένθια (Ισπανία) 21-13Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 20-13Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ) 20-14-------------------------------------Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 20-14Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 20-14Μονακό (Μονακό) 19-15Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 19-15-------------------------------------Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 17-16Ντουμπάι (ΗΑΕ) 17-17Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 17-17Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 14-20Παρτιζάν (Σερβία) 14-20Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 13-20Παρί (Γαλλία) 12-21Αναντολού Εφές (Τουρκία) 10-24Μπασκόνια (Ισπανία) 10-24Βιλερμπάν (Γαλλία) 8-26*Εκκρεμεί η αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30ή αγωνιστική (12/04, 22:15) και το Βίρτους - Παρί (31/03, 21:45) για την 33η αγωνιστική.Τετάρτη 01/04:20:00: Μπάγερν-ΦενέρμπαχτσεΠέμπτη 02/04:20:00: Ζάλγκιρις-Μπαρτσελόνα20:00: Χάποελ Τελ Αβίβ-Παναθηναϊκός21:00: Ερυθρός Αστέρας-Παρτίζαν21:00: Dubai Basketball-Μονακό21:45: Παρί-Αρμάνι Μιλάνο22:00: Μακάμπι Τελ Αβίβ-Αναντολού ΕφέςΠαρασκευή 03/04:21:00: Βιλερμπάν-Ολυμπιακός21:30: Βίρτους Μπολόνια-Βαλένθια21:30: Μπασκόνια-Ρεάλ Μαδρίτης