Euroleague: Στην εξάδα με πλεονέκτημα ισοβαθμίας ο Παναθηναϊκός, βήμα playoff Ζάλγκιρις και Μπαρτσελόνα, δείτε βίντεο
Οι πράσινοι επικράτησαν με 107-97 της Μονακό στο ΟΑΚΑ - Μεγάλο «διπλό» της Ζάλγκιρις στην Πόλη, 92-82 τη Φενέρ - Στραβοπάτησε στη Βιτόρια η Χαποέλ - Η Παρτιζάν... φρέναρε στην παράταση τη Βαλένθια - Παράταση χρειάστηκε και η Μπαρτσελόνα κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα
Ο Παναθηναϊκός έδωσε συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα στη EuroLeague, επικρατώντας της Μονακό με 107-97 στο Telekom Center Athens, για την 34η αγωνιστική, φτάνοντας τις τέσσερις σερί νίκες στη regular season. Έτσι, η ομάδα του Εργκίν Άταμαν βελτίωσε το ρεκόρ της σε 20-14, διεκδικώντας το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στην κατάταξη, ενώ απομένουν τέσσερις αγωνιστικές για το φινάλε της κανονικής περιόδου. Η Ζάλγκιρις έκανε την έκπληξη και πήρε μια τεράστια νίκη μέσα στην έδρα της Φενέρ με 82-92, αποτέλεσμα που βάζει φωτιά σε όλη την μάχη της εξάδας. Η Μπασκόνια έκανε ένα μεγάλο... μπαμ και πήρε τη νίκη κόντρα στη Χάποελ με 118-109. Η Παρτίζαν άντεξε στη μάχη των δύο παρατάσεων απέναντι στη Βαλένθια, επικρατώντας με 110-104. Ο Ουίλ Κλάιμπερν οδήγησε τη Μπαρτσελόνα στη νίκη επί του Ερυθρού Αστέρα στην παράταση με 92-88 (κ.α. 75-75).
Με τον Κέντρικ Ναν (25π.) να... χορεύει για ακόμη ένα βράδυ στο παρκέ και τον Παναθηναϊκό να πιάνει και πάλι... 100άρα, οι «πράσινοι» πανηγύρισαν στο Telekom Center Athens την τέταρτη διαδοχική νίκη τους στη Euroleague, βελτίωσαν σε 20-14 το ρεκόρ τους και πάτησαν εξάδα! Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν... παρέσυρε και τη Μονακό των... εννέα παικτών, για την 34η αγωνιστική και με το τελικό 107-97 κάλυψαν και τη διαφορά της ήττας του (92-84) στον πρώτο γύρο στο Πριγκιπάτο, που του δίνει το πάνω χέρι σε περίπτωση ισοβαθμίας. Παράλληλα, έδωσε τέλος στο σερί των τριών διαδοχικών νικών των Μονεγάσκων, που υποχώρησαν στο 19-15.
Μετά από ένα άστοχο πρώτο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός επιστράτευσε μέχρι το ημίχρονο την άμυνα του, βρήκε το πολυπόθητο τρίποντο και μπήκε πρόωρα σε τροχιά νίκης, παλεύοντας στο υπόλοιπο της αναμέτρησης να κρατήσει τη διαφορά των +9 πόντων που έψαχνε, στόχος που τελικά επετεύχθη!
Ο Κέντρικ Ναν ήταν και πάλι απολαυστικός και ενορχηστρωτής της επίθεσης, κυρίως στο δεύτερο εντυπωσιακό δεύτερο δεκάλεπτο των «πράσινων», διάστημα κατά το οποίο ο Παναθηναϊκός πήρε βοήθειες από τα 6,75 και από τον Μάριους Γκριγκόνις!
Μία αμυντική χαλάρωση στον... επίλογο, έθεσε σε κίνδυνο τη διαφορά, αλλά ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις όπλισε όταν έπρεπε από τα 6,75, η άμυνα στην τελευταία επίθεση της Μονακό ήταν αποτελεσματική και η αυλαία έπεσε με το «τριφύλλι» στο +10!
Εκτός του Ναν, με διψήφιο αριθμό πόντων τελείωσαν τον αγώνα και οι Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις (12π.), Τι Τζέι Σορτς (12π.), Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (11π.) και Κώστας Σλούκας (10π., 7ασ.). Άγγιξε το νταμπλ νταμλ ο Ματίας Λεσόρ με 9 πόντους και 8 ριμπάουντ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ισπανός διακομίστηκε αμέσως μετά το ματς στο νοσοκομείο, καθώς αγωνίστηκε με πόνους στο στομάχι.
Από τη Μονακό πάλεψε ο Έλι Οκόμπο με 24 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 15-16, 52-35, 78-62, 107-97
Παναθηναϊκός-Μονακό 107-97
Φενέρμπαχτσε-Ζάλγκιρις Κάουνας 82-92
Η Ζάλγκιρις Κάουνας πανηγύρισε ένα τεράστιο «διπλό» στην Κωνσταντινούπολη, επικρατώντας της Φενέρμπαχτσε με 92-82, για την 34η αγωνιστική της EuroLeague. Η Λιθουανική ομάδα ανέβηκε στο 20-14 και διατήρησε τη θέση της στην εξάδα της κατάταξης, που οδηγεί απευθείας στα πλέι οφ, ενώ κοιτάζει και ψηλότερα. Στον αντίποδα, η πρωτοπόρος πρωταθλήτρια Ευρώπης υποχώρησε στο 23-11 και πλέον αισθάνεται την... ανάσα των διεκδικητών της κορυφής.
Ο Σλίβα ηγήθηκε της επίθεσης με 18 πόντους, ενώ οι Φρανσίσκο, Μπουτκέβιτσους, Γουίλιαμς-Γκος, Τουμπέλις και Ράιτ στήριξαν την προσπάθεια, με τη Ζάλγκιρις να κλείνει το παιχνίδι με 13/21 τρίποντα, αν και έχασε 10 βολές.
Από τη Φενέρμπαχτσε ξεχώρισαν οι Μπάλντγουϊν (19 πόντοι, 4 ασίστ) και Χόρτον-Τάκερ (18 πόντοι), αλλά η ομάδα τελείωσε το ματς με μόλις 7/22 τρίποντα. Οι Λιθουανοί εκμεταλλεύτηκαν τους αιφνιδιασμούς και τα λάθη του αντιπάλου, εξασφαλίζοντας μια νίκη που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη συνέχεια της σεζόν.
Τα δεκάλεπτα: 25-22, 44-49, 62-66, 82-92
Μπασκόνια-Χάποελ Τελ Αβίβ 118-109
Σε ένα παιχνίδι που είχαν... ξεχαστεί οι άμυνες, η αδιάφορη Μπασκόνια πανηγύρισε στη «Fernando Buesa Arena» την πρώτη νίκη της μετά από οκτώ διαδοχικές ήττες στη Euroleague, επικρατώντας με 118-109 της Χαποέλ Τελ Αβίβ, που έψαχνε τη νίκη για να παραμείνει σε τροχιά τετράδας.
Οι δύο ομάδες εκμεταλλεύτηκαν κάθε κενό στο παρκέ με τον Φόρεστ να είναι πρώτος σκόρερ των γηπεδούχων με 26 πόντους, ενώ ο Ντιακιτέ πρόσθεσε 18, οδηγώντας την ομάδα σε καθοριστικό σερί 10-0 στο τρίτο δεκάλεπτο που έκρινε ουσιαστικά την αναμέτρηση.
Από την πλευρά της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη, ο Μίτσιτς και ο Οτούρου πέτυχαν 21 και 19 πόντους, αντίστοιχα, χωρίς όμως να φτάσουν για την ανατροπή.
Με το αποτέλεσμα, η Μπασκόνια ανέβηκε στο 10-24, ενώ η Χαποέλ υποχώρησε στο 20-13, με τον Παναθηναϊκό να ακολουθεί στο 20-14 και την 35η αγωνιστική να φέρνει το μεταξύ τους αντάμωμα στη Σόφια με φόντο την τετράδα, που χαρίζει το πλεονέκτημα της έδρας στα πλέι οφ.
Τα δεκάλεπτα: 28-31, 67-64, 92-81, 118-109
Παρτίζαν-Βαλένθια 110-104
Η αδιάφορη Παρτιζάν πανηγύρισε μία μεγάλη νίκη επί της Βαλένθια στο Βελιγράδι με 110-104, για την 34η αγωνιστική της Euroleague, σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που χρειάστηκε δύο παρατάσεις.
Η Βαλένθια μπήκε δυνατά στο ματς και έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά με 17-27, αλλά οι Σέρβοι αντέδρασαν με 24-14 στο δεύτερο δεκάλεπτο και ισοφάρισαν στο ημίχρονο (41-41).
Στην τρίτη περίοδο οι Ισπανοί προηγήθηκαν ξανά (59-66), όμως ο Οσετκόφσκι στον... επίλογο έστειλε το ματς στην πρώτη παράταση (84-84), όπου και αυτή δεν κατάφερε να βγάλει νικητή (97-97 α΄παρ.). Στο δεύτερο επιπλέον πεντάλεπτο, η Παρτιζάν εκμεταλλεύτηκε την ώθηση της έδρας και με σερί 10-0 έφτασε στη νίκη.
Ο Στέρλινγκ Μπράουν ήταν πρώτος σκόρερ των νικητών (14η θέση, ρεκόρ 14-20) με 31 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ τον ακολούθησε ο Κάρλικ Τζόουνς με 27 πόντους. Από την πλευρά της Βαλένθια (4η θέση, ρεκόρ 20-13), ξεχώρισε ο Κάμερον Τέιλορ με 18 πόντους και 6 ριμπάουντ.
Τα δεκάλεπτα: 17-27, 41-41, 59-66, 84-84κ.α., 97-97 α΄ παρ., 110-104 β΄ παρ.
Μπαρτσελόνα–Ερυθρός Αστέρας 92-88 -παρ.
Η Μπαρτσελόνα υπερασπίστηκε στην παράταση (75-75κ.α.) την έδρα της, απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, γράφοντας παράλληλα και το 2/2 επί των Σέρβων στην εφετινή Euroleague. Οι Ισπανοί επικράτησαν με 92-88, για την 34η αγωνιστική και με ρεκόρ 20-14 (8η θέση) ισοβαθμούν πλέον με Ζαλγκίρις (6η θέση) και Παναθηναϊκό (7η θέση). Στον αντίποδα, ο Ερυθρός Αστέρας υποχώρησε στο 19-15 και στην ένατη θέση.
Το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο σε όλη τη διάρκειά του, με τους «μπλαουγκράνα» να κλείνουν το πρώτο ημίχρονο μπροστά (42-40) και να διατηρούν μικρό προβάδισμα στο τέλος της τρίτης περιόδου (64-58). Ο Ερυθρός Αστέρας αντέδρασε στο φινάλε και με καλάθι του Μπάτλερ 4’’ πριν τη λήξη έστειλε το ματς στην παράταση (75-75).
Στο επιπλέον πεντάλεπτο, η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ εμφανίστηκε πιο ψύχραιμη και έφτασε στη νίκη. Πέντε παίκτες της Μπαρτσελόνα σημείωσαν διψήφιο αριθμό πόντων, με κορυφαίο τον Κλάιμπερν (18π.), ενώ από τον Ερυθρό Αστέρα ξεχώρισε ο Νουόρα με 26 πόντους και 9 ριμπάουντ.
Τα δεκάλεπτα: 18-20, 42-40, 64-58, 75-75κ.α., 92-88 παρ.
Σε αναμετρήσεις της 34ης αγωνιστικής στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:Τρίτη 10/3
Παρί-Ολυμπιακός 87-104
Πέμπτη, 26 Μαρτίου
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 104-100 -παρ. (88-88κ.α.)
Αρμάνι Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 103-87
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)–Βιλερμπάν (Γαλλία) 93-83
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Αναντολού Εφές (Τουρκία) 82-71
Παρασκευή, 27 Μαρτίου
Παναθηναϊκός–Μονακό (Μονακό) 107-97
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 82-92
Μπασκόνια (Ισπανία)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 118-109
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 92-88 -παρ. (75-75κ.α.)
Παρτιζάν (Σερβία)–Βαλένθια (Ισπανία) 110-104 -β΄ παρ. (84-84κ.α. 97-97 α΄ παρ.)
Βαθμολογία
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 23-11
Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ) 22-12
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 22-12
Βαλένθια (Ισπανία) 21-13
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 20-13
Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ) 20-14
-------------------------------------
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 20-14
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 20-14
Μονακό (Μονακό) 19-15
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 19-15
-------------------------------------
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 17-16
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 17-17
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 17-17
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 14-20
Παρτιζάν (Σερβία) 14-20
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 13-20
Παρί (Γαλλία) 12-21
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 10-24
Μπασκόνια (Ισπανία) 10-24
Βιλερμπάν (Γαλλία) 8-26
*Εκκρεμεί η αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30ή αγωνιστική (12/04, 22:15) και το Βίρτους - Παρί (31/03, 21:45) για την 33η αγωνιστική.
Επόμενη αγωνιστική (35η)Τετάρτη 01/04:
20:00: Μπάγερν-Φενέρμπαχτσε
Πέμπτη 02/04:
20:00: Ζάλγκιρις-Μπαρτσελόνα
20:00: Χάποελ Τελ Αβίβ-Παναθηναϊκός
21:00: Ερυθρός Αστέρας-Παρτίζαν
21:00: Dubai Basketball-Μονακό
21:45: Παρί-Αρμάνι Μιλάνο
22:00: Μακάμπι Τελ Αβίβ-Αναντολού Εφές
Παρασκευή 03/04:
21:00: Βιλερμπάν-Ολυμπιακός
21:30: Βίρτους Μπολόνια-Βαλένθια
21:30: Μπασκόνια-Ρεάλ Μαδρίτης
