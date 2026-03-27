Euroleague: Διπλό εξάδας στην Πόλη η Ζάλγκιρις, 92-82 την Φενέρ

Η Ζάλγκιρις Κάουνας
πανηγύρισε ένα τεράστιο «διπλό» στην Κωνσταντινούπολη, επικρατώντας της Φενέρμπαχτσε με 92-82, για την 34η αγωνιστική της EuroLeague
. Η Λιθουανική ομάδα ανέβηκε στο 20-14 και διατήρησε τη θέση της στην εξάδα της κατάταξης, που οδηγεί απευθείας στα πλέι οφ, ενώ κοιτάζει και ψηλότερα.
Στον αντίποδα, η πρωτοπόρος πρωταθλήτρια Ευρώπης υποχώρησε στο 23-11 και πλέον αισθάνεται την... ανάσα των διεκδικητών της κορυφής.
Δείτε ΕΔΩ
τις καλύτερες στιγμές
Ο Σλίβα ηγήθηκε της επίθεσης με 18 πόντους, ενώ οι Φρανσίσκο, Μπουτκέβιτσους, Γουίλιαμς-Γκος, Τουμπέλις και Ράιτ στήριξαν την προσπάθεια, με τη Ζάλγκιρις να κλείνει το παιχνίδι με 13/21 τρίποντα, αν και έχασε 10 βολές.
Από τη Φενέρμπαχτσε ξεχώρισαν οι Μπάλντγουϊν (19 πόντοι, 4 ασίστ) και Χόρτον-Τάκερ (18 πόντοι), αλλά η ομάδα τελείωσε το ματς με μόλις 7/22 τρίποντα. Οι Λιθουανοί εκμεταλλεύτηκαν τους αιφνιδιασμούς και τα λάθη του αντιπάλου, εξασφαλίζοντας μια νίκη που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη συνέχεια της σεζόν.
Τα δεκάλεπτα: 25-22, 44-49, 62-66, 82-92