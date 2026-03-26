Τζόκοβιτς: Θέλω να παίξω και άλλα χρόνια και να κερδίσω ένα Grand Slam

Vanity Fair παραχώρησε ο Νόβακ Τζόκοβιτς στην οποία αποκάλυψε πως θέλει να παίξει για κάποια χρόνια ακόμα και να κερδίσει το 25ο του Grand Slam.

Συνέντευξη στο«Ο μόνος χρόνος που έχουμε είναι το τώρα. Προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατόν πιο παρών στη ζωή επειδή το παρελθόν έχει περάσει και το μέλλον δεν μπορεί να προβλεφθεί. Η ομορφιά του τένις έγκειται στο γεγονός ότι σε αναγκάζει συνεχώς να σκέφτεσαι το παρόν. Είμαι ένα πολύ παραγωγικό άτομο εκτός γηπέδου. Προσπαθώ να αξιοποιώ στο έπακρο τον χρόνο μου, αλλά έχω μάθει επίσης να επιβραδύνω. Μερικές φορές το λιγότερο είναι περισσότερο» είπε ο Νόλε.Για την επόμενη ημέρα του στο τένις τόνισε: «Το να συνεχίσω να αγωνίζομαι δεν έχει να κάνει μόνο με τα αποτελέσματα ή την αναγνώριση. Προφανώς, θα ήθελα να παραμείνω υγιής, να παίζω για πολλά ακόμη χρόνια και να κερδίσω τουλάχιστον έναν ακόμη τίτλο Grand Slam. Υπάρχουν όμως πολλά άλλα πράγματα στα οποία θέλω να συμμετέχω, όπως η παρατήρηση των αλλαγών που συμβαίνουν στον κόσμο του τένις. Είμαι πολύ περίεργος να δω τι επιφυλάσσει το μέλλον και θα ήθελα να το κάνω παραμένοντας ενεργός».Όταν ρωτήθηκε για μια στιγμή στην καριέρα του που θα ήθελε να ξαναζήσει, ο Τζόκοβιτς ξεκαθάρισε: «Πολλές επιτυχίες έχουν παγώσει στο χρόνο και θα ήθελα πολύ να τις ξαναζήσω, αλλά αν έπρεπε να διαλέξω μία, θα επέλεγα το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στο Παρίσι. Όταν χάνω έναν αγώνα, ξανασκεφτώ όλα όσα συνέβησαν και φυσικά, εντοπίζω κακές αποφάσεις. Αλλά και στην προσωπική μου ζωή, θα μπορούσα να είχα κάνει τα πράγματα καλύτερα. Προσπαθώ να μην σκέφτομαι αυτό».Για αυτά που θα ήθελε να κάνει εκτός τένις είπε: «Έχω πολλά σχέδια και όνειρα, ειδικά ως πατέρας. Θέλω να είμαι παρών στους στόχους των παιδιών μου, γιατί ταξιδεύω πολύ και συχνά είμαι μακριά τους. Επίσης, υπάρχουν επαγγελματικά πρότζεκτ που ανυπομονώ να μοιραστώ με τον κόσμο. Οι τομείς που με ενδιαφέρουν είναι η ευεξία, η μακροζωία, η σωματική και η ψυχική υγεία. Είναι τομείς που πιστεύω ότι μπορώ να προσφέρω».Για το εάν μετανιώνει για πράγματα που έκανε στην καριέρα του: «Εννοείται, αλλά προσπαθώ να μην μένω σε αυτά. Μετανιώνω για αποφάσεις που έχω πάρει, το ίδιο ισχύει και στην προσωπική μου ζωή. Όλοι μας έχουμε στιγμές που σκεφτόμαστε τι θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει καλύτερα. Δεν μπορώ να κοροϊδεύω τον εαυτό μου και να λέω ότι δεν έχω μετανιώσει για τίποτα, απλά δεν στέκομαι σ' αυτό, δεν το σκέφτομαι πολύ».