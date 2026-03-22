Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου: Ενδέκατη η Ντραγκομίροβα στο πένταθλο
Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου: Ενδέκατη η Ντραγκομίροβα στο πένταθλο
Η αθλήτρια του Γιώργου Μποτσκαριώβ συγκέντρωσε 4.120 πόντους και έφτασε κοντά στο φετινό ρεκόρ της στην πρώτη της παρουσία στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα
Η Αναστασία Ντραγκομίροβα κατέλαβε την 11η θέση στο πένταθλο στο Τόρουν, στην πρώτη της εμφάνιση σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου.
Η αθλήτρια του Γιώργου Μποτσκαριώβ συγκέντρωσε 4.120 πόντους και έφτασε κοντά στο φετινό ρεκόρ της, 4.176, που είναι ταυτόχρονα και ατομική επίδοση.
Το μήκος δεν βγήκε σύμφωνα με τις μεγάλες, σε αυτό το αγώνισμα, δυνατότητές της, καθώς είχε καλύτερο άλμα στα 5.86, και ακόμα ένα στα 5.85 συν ένα άκυρο. Πήρε 807 βαθμούς και έπεσε από την 8η, στη 11η θέση της κατάταξης.
Στο πέμπτο και τελευταίο μέρος της παρουσίας της στο Τόρουν, τα 800 μέτρα, η Ντραγκομίροβα τα έδωσε όλα, τερμάτισε σε 2.35.82, ατομικό ρεκόρ για τον κλειστό στίβο, για να φτάσει στο σύνολο των 4.120 πόντων. Η σεζόν του κλειστού στίβου έκλεισε με θετικό πρόσημο για την πρωταθλήτρια των συνθέτων.
Η αθλήτρια του Γιώργου Μποτσκαριώβ συγκέντρωσε 4.120 πόντους και έφτασε κοντά στο φετινό ρεκόρ της, 4.176, που είναι ταυτόχρονα και ατομική επίδοση.
Το μήκος δεν βγήκε σύμφωνα με τις μεγάλες, σε αυτό το αγώνισμα, δυνατότητές της, καθώς είχε καλύτερο άλμα στα 5.86, και ακόμα ένα στα 5.85 συν ένα άκυρο. Πήρε 807 βαθμούς και έπεσε από την 8η, στη 11η θέση της κατάταξης.
Στο πέμπτο και τελευταίο μέρος της παρουσίας της στο Τόρουν, τα 800 μέτρα, η Ντραγκομίροβα τα έδωσε όλα, τερμάτισε σε 2.35.82, ατομικό ρεκόρ για τον κλειστό στίβο, για να φτάσει στο σύνολο των 4.120 πόντων. Η σεζόν του κλειστού στίβου έκλεισε με θετικό πρόσημο για την πρωταθλήτρια των συνθέτων.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
