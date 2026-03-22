Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου: Ενδέκατη η Ντραγκομίροβα στο πένταθλο
Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου: Ενδέκατη η Ντραγκομίροβα στο πένταθλο

Η αθλήτρια του Γιώργου Μποτσκαριώβ συγκέντρωσε 4.120 πόντους και έφτασε κοντά στο φετινό ρεκόρ της στην πρώτη της παρουσία στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα 

Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου: Ενδέκατη η Ντραγκομίροβα στο πένταθλο
Η Αναστασία Ντραγκομίροβα κατέλαβε την 11η θέση στο πένταθλο στο Τόρουν, στην πρώτη της εμφάνιση σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου.

Η αθλήτρια του Γιώργου Μποτσκαριώβ συγκέντρωσε 4.120 πόντους και έφτασε κοντά στο φετινό ρεκόρ της, 4.176, που είναι ταυτόχρονα και ατομική επίδοση.



Το  μήκος δεν βγήκε σύμφωνα με τις μεγάλες, σε αυτό το αγώνισμα, δυνατότητές της, καθώς είχε καλύτερο άλμα στα 5.86, και ακόμα ένα στα 5.85 συν ένα άκυρο. Πήρε 807 βαθμούς και έπεσε από την 8η, στη 11η θέση της κατάταξης.

Στο πέμπτο και τελευταίο μέρος της παρουσίας της στο Τόρουν, τα 800 μέτρα, η Ντραγκομίροβα τα έδωσε όλα, τερμάτισε σε 2.35.82, ατομικό ρεκόρ για τον κλειστό στίβο, για να φτάσει στο σύνολο των 4.120 πόντων. Η σεζόν του κλειστού στίβου έκλεισε με θετικό πρόσημο για την πρωταθλήτρια των συνθέτων.



Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης: Πώς η κυκλική οικονομία γίνεται πράξη στον Όμιλο ΔΕΗ

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί θεμέλιο της στρατηγικής του Ομίλου ΔΕΗ. Σε ένα ενεργειακό περιβάλλον που μετασχηματίζεται με ταχύτητα, η υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων και η ενσωμάτωση αρχών κυκλικής οικονομίας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για ένα βιώσιμο ενεργειακό σύστημα.

Η ανακύκλωση μπαταριών περνά σε μια νέα εποχή ευαισθητοποίησης - Το πρόγραμμα που απευθύνεται στον επιχειρηματικό κόσμο

Από τα 75.000 σημεία συλλογής μέχρι την ενημέρωση και την εκπαίδευση, η ΑΦΗΣ επαναπροσδιορίζει τον ρόλο της ανακύκλωσης στην καθημερινότητά μας

Best of Network

Δείτε Επίσης