Τότεναμ - Νότιγχαμ 0-3: Τριάρα παραμονής για τους φιλοξενούμενους, «βυθίζονται» οι Λονδρέζοι, δείτε τα γκολ
H Φόρεστ απομακρύνθηκε στους 3 βαθμούς από την 17η Γουέστ Χαμ, ενώ η Τότεναμ παραμένει στο -1 από την επικίνδυνη ζώνη
Είναι γεγονός: Η Τότεναμ απειλείται άμεσα με υποβιβασμό!
Οι Λονδρέζοι είδαν τη Νότιγχαμ Φόρεστ να τους νικά 3-0 εντός έδρας και να τους προσπερνά στη βαθμολογία της Premier League, με τους Spurs να παραμένουν στο +1 από τη ζώνη του υποβιβασμού χάρη στο 2-0 της Άστον Βίλα ενάντια στη Γουέστ Χαμ...
Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Η ομάδα του Βίτορ Περέιρα κατάφερε να προηγηθεί στην εκπνοή του πρώτου μέρους, με τον Ζεσούς να πιάνει την κεφαλιά μετά το κόρνερ του Γουίλιαμς και να βάζει δύσκολα στους γηπεδούχους, που προσπάθησαν να απαντήσουν άμεσα μα είδαν το δοκάρι να σταματά τον Τελ.
Τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο δύσκολα για την ομάδα του Ιγκόρ Τούντορ στο 62’, όταν το γύρισμα του Χάντσον-Οντόι μέσα στην περιοχή βρήκε τον Γκιμπς-Γουάιτ, που από πλεονεκτική θέση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0, καθαρίζοντας ουσιαστικά τη δουλειά!
Το τελικό 3-0, διαμορφώθηκε στο 87’ με τον Αβονίγι να σκοράρει από κοντά μετά από μπαλιά του Γουίλιαμς.
Αυτό ήταν το δωδέκατο συνεχόμενο ματς πρωταθλήματος χωρίς νίκη για την Τότεναμ, που έχει μπλέξει σε πολύ επικίνδυνες καταστάσεις, με τον πρώτο υποβιβασμό μετά το 1977 να είναι ορατός.
