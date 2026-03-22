Ευελιξία στην πίστωση των συναλλαγών, με την αξιοπιστία και το πλήρες οικοσύστημα πληρωμών της epay.
Συγκινητικές στιγμές στο Καυτατζόγλειο: Η φιέστα του Ηρακλή για την άνοδο στη Super League ύστερα από 9 χρόνια, βίντεο
Ο «Γηραιός» έκλεισε ιδανικά το πρωτάθλημα της Super League 2 με νίκη 3-1 κόντρα στην Αναγέννηση Καρδίτσας
Ο Ηρακλής πανηγυρίζει την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία ύστερα από 9 χρόνια! Ο Γηραιός έγραψε ιστορία και έκλεισε ιδανικά τη σεζόν με νίκη 3-1 κόντρα στην Αναγέννηση Καρδίτσας.
Με το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή όλοι οι παίκτες έγιναν ένα κουβάρι και ο κόσμος αποθέωσε τους πρωταγωνιστές για το επίτευγμά τους.
Οι ποδοσφαιριστές πήγαν στα αποδυτήρια για να φορέσουν τα απαραίτητα μπλουζάκια αφιερωμένα στους πρωταθλητές του βόρειου ομίλου.
Μάλιστα φτιάχτηκαν και ειδικά μπουκάλια σαμπάνια για τους πρωταθλητές, που έγραφαν πάνω, «Ηρακλής ευφραίνει καρδίαν».
Στη συνέχεια στήθηκε το σκηνικό της απονομής και εμφανίστηκαν τα μετάλλια και το βαρύτιμο τρόπαιο.
Πολυτιμότερος παίκτης της σεζόν αναδείχθηκε ο Μάναλης, ο οποίος πέτυχε πάρα πολλά σημαντικά γκολ στο δρόμο της ανόδου.
Ο Γιώργος Πετράκης που έκατσε στον πάγκο του Ηρακλή από ένα σημείο της περιόδου και έπειτα, είπε τα καλύτερα για το σωματείο και τόνισε πως ο κόσμος της ομάδας αξίζει τη χαρά αυτή μετά από 9 χρόνια.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
LIVE UPDATE
LIVE UPDATE
LIVE UPDATE