ΑΕΚ: Με Μπανταλόνα στα προημιτελικά του Basketball Champions League
ΑΕΚ: Με Μπανταλόνα στα προημιτελικά του Basketball Champions League
Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στη «Sunel Arena» το διήμερο 31/03-01/04, ο δεύτερος στην Ισπανία 07/04-08/04 και αν χρειαστεί και τρίτος και πάλι στην Αθήνα στις 14/04-15/04
Την ισπανική Μπανταλόνα, η οποία είναι η «οικοδέσποινα» του εφετινού φάιναλ φορ, θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ στην προημιτελική φάση του Basketball Champions League, όπως προέκυψε από τη σχετική κλήρωση που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο στο Μουσείο της Μπανταλόνα. Εάν η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα προκριθεί στο φάιναλ φορ, θα «μονομαχήσει» στον ημιτελικό με την -κάτοχο του τροπαίου- Ουνικάχα Μάλαγα (Ισπανία) ή την Άλμπα Βερολίνου (Γερμανία), την οποία ο «Δικέφαλος» αντιμετώπισε στη φάση των «16».
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ομάδες που τερμάτισαν στην πρώτη θέση του ομίλου τους στη φάση των «16», όπως η ΑΕΚ, έχουν πλεονέκτημα έδρας στις σειρές της προημιτελικής φάσης, οι οποίες είναι "best of three", ήτοι κρίνονται στις δύο νίκες. Τα πρώτα ματς της σειράς είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν στις 31 Μαρτίου και 1 Απριλίου, ενώ οι δεύτεροι αγώνες θα λάβουν χώρα το διήμερο 7-8/4. Εάν κάποιες σειρές οδηγηθούν σε τρίτα παιχνίδια, αυτά θα τελεστούν στις 14 και 15 Απριλίου.
Υπενθυμίζεται ότι το φάιναλ φορ θα πραγματοποιηθεί στην Μπανταλόνα το διάστημα 7-9 Μαΐου. Οι ημιτελικοί θα λάβουν χώρα στις 7/5 και θα αρχίσουν στις 19:00 και στις 22:00 ώρα Ελλάδας. Το Σάββατο 9 Μαΐου (18:00) θα αρχίσει ο «μικρός τελικός», ενώ θα ακολουθήσει ο τελικός στις 21:00 ώρα Ελλάδας.
Η κλήρωση για την προημιτελική φάση και το φάιναλ φορ στο Basketball Champions League έχουν ως εξής:
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ
1. Ρίτας Βίλνιους (Λιθουανία)-Νίμπουρκ (Τσεχία)
2. ΑΕΚ (ΕΛΛΑΔΑ)-Μπανταλόνα (Ισπανία)
3. Τενερίφη (Ισπανία)-Γαλατασαράι (Τουρκία)
4. Ουνικάχα Μάλαγα (Ισπανία)-Άλμπα Βερολίνου (Γερμανία)
Final-4
Νικητής 4-Νικητής 2
Νικητής 1-Νικητής 3
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ομάδες που τερμάτισαν στην πρώτη θέση του ομίλου τους στη φάση των «16», όπως η ΑΕΚ, έχουν πλεονέκτημα έδρας στις σειρές της προημιτελικής φάσης, οι οποίες είναι "best of three", ήτοι κρίνονται στις δύο νίκες. Τα πρώτα ματς της σειράς είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν στις 31 Μαρτίου και 1 Απριλίου, ενώ οι δεύτεροι αγώνες θα λάβουν χώρα το διήμερο 7-8/4. Εάν κάποιες σειρές οδηγηθούν σε τρίτα παιχνίδια, αυτά θα τελεστούν στις 14 και 15 Απριλίου.
Υπενθυμίζεται ότι το φάιναλ φορ θα πραγματοποιηθεί στην Μπανταλόνα το διάστημα 7-9 Μαΐου. Οι ημιτελικοί θα λάβουν χώρα στις 7/5 και θα αρχίσουν στις 19:00 και στις 22:00 ώρα Ελλάδας. Το Σάββατο 9 Μαΐου (18:00) θα αρχίσει ο «μικρός τελικός», ενώ θα ακολουθήσει ο τελικός στις 21:00 ώρα Ελλάδας.
Η κλήρωση για την προημιτελική φάση και το φάιναλ φορ στο Basketball Champions League έχουν ως εξής:
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ
1. Ρίτας Βίλνιους (Λιθουανία)-Νίμπουρκ (Τσεχία)
2. ΑΕΚ (ΕΛΛΑΔΑ)-Μπανταλόνα (Ισπανία)
3. Τενερίφη (Ισπανία)-Γαλατασαράι (Τουρκία)
4. Ουνικάχα Μάλαγα (Ισπανία)-Άλμπα Βερολίνου (Γερμανία)
Final-4
Νικητής 4-Νικητής 2
Νικητής 1-Νικητής 3
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
