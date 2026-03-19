«Η ταλαιπωρία συνεχίζεται» – Αυτό δεν έχει ξαναγίνει με τον Φώτη Ιωαννίδη
«Η ταλαιπωρία συνεχίζεται» – Αυτό δεν έχει ξαναγίνει με τον Φώτη Ιωαννίδη
Η πορτογαλική «A Bola» καταγράφει με εκτενές ρεπορτάζ τη δύσκολη περίοδο που διανύει ο Φώτης Ιωαννίδης στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, εστιάζοντας στον τραυματισμό που τον κρατά εκτός δράσης και στα αγωνιστικά δεδομένα που διαμορφώνονται για την ομάδα της Λισαβόνας
Εκτός και με Αλβέρκα – Συνεχίζεται η ταλαιπωρία
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Έλληνας επιθετικός δεν θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση της Κυριακής απέναντι στην Αλβέρκα, καθώς εξακολουθεί να αισθάνεται ενοχλήσεις στην περιοχή του έσω πλάγιου συνδέσμου του αριστερού γονάτου.
Το ιατρικό επιτελείο της Σπόρτινγκ δεν επιθυμεί να πάρει το παραμικρό ρίσκο και θα δώσει το «πράσινο φως» για επιστροφή μόνο όταν ο παίκτης είναι απολύτως έτοιμος.
Η απουσία του Ιωαννίδη παρατείνεται, με το πρόβλημα να χρονίζει, όπως αναφέρουν οι Πορτογάλοι, από τον περασμένο Νοέμβριο, όταν ένιωσε ενοχλήσεις σε αγώνα πρωταθλήματος απέναντι στη Σάντα Κλάρα. Τότε είχε μείνει εκτός τριών αναμετρήσεων, πριν επιστρέψει για έξι συνεχόμενα παιχνίδια.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Έλληνας επιθετικός δεν θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση της Κυριακής απέναντι στην Αλβέρκα, καθώς εξακολουθεί να αισθάνεται ενοχλήσεις στην περιοχή του έσω πλάγιου συνδέσμου του αριστερού γονάτου.
Το ιατρικό επιτελείο της Σπόρτινγκ δεν επιθυμεί να πάρει το παραμικρό ρίσκο και θα δώσει το «πράσινο φως» για επιστροφή μόνο όταν ο παίκτης είναι απολύτως έτοιμος.
Η απουσία του Ιωαννίδη παρατείνεται, με το πρόβλημα να χρονίζει, όπως αναφέρουν οι Πορτογάλοι, από τον περασμένο Νοέμβριο, όταν ένιωσε ενοχλήσεις σε αγώνα πρωταθλήματος απέναντι στη Σάντα Κλάρα. Τότε είχε μείνει εκτός τριών αναμετρήσεων, πριν επιστρέψει για έξι συνεχόμενα παιχνίδια.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
