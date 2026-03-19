«Πάγωσε» το Άνφιλντ από τον σοβαρό τραυματισμό του Νόα Λανγκ, δείτε βίντεο
Γαλατάσαραϊ Λίβερπουλ τραυματισμός

Ο επιθετικός της Γαλατάσαραϊ έκοψε το δάχτυλό του όταν έπεσε με φόρα πάνω σε διαφημιστικές πινακίδες

Σοβαρός τραυματισμός για τον Νόα Λανγκ! Ο επιθετικός της Γαλατάσαραϊ τραυματίστηκε στο δάχτυλο στο 82΄της αναμέτρησης απέναντι στη Λίβερπουλ για τη φάση των «16» του Champions League, όταν έπεσε πάνω στις διαφημιστικές πινακίδες του «Άνφιλντ».

Αφού συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί ο Ολλανδός σωριάστηκε στο έδαφος, με το ιατρικό επιτελείο της τουρκικής ομάδας να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Μια βαθιά σιγή απλώθηκε γρήγορα πάνω από το «Άνφιλντ» σκεπάζοντας την ευφορία που είχε ξεσπάσει από το σκορ πρόκρισης, με τον Λανγκ τελικά να αποχωρεί με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο.



Στην Τουρκία οι πρώτες πληροφορίες δεν είναι απόλυτα ακριβείς για το μέγεθος του προβλήματος, καθώς μερικοί κάνουν λόγο για βαθύ κόψιμο στο δάχτυλο, ενώ άλλοι πάνε το θέμα ένα βήμα παραπέρα και μιλούν για μερικό ακρωτηριασμό! Αυτό που προκύπτει ως βέβαιο πάντως είναι πως θα υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση.



Σε σχετικές δηλώσεις που παραχώρησε μετά το παιχνίδι ο Φρίμπονγκ παραδέχθηκε πως του μεταφέρθηκε ότι λείπει το μισό δάχτυλο του Λανγκ, ο οποίος βρίσκεται σε μεγάλο πόνο. «Μόλις πήγα και τον είδα. Κάποιοι λένε ότι του λείπει περίπου μισό δάχτυλο, κάτι τέτοιο. Πονάει… πονάει…» τόνισε ο Ολλανδός ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ.

Thema Insights

Νέα πρότυπα στη βιώσιμη δόμηση με τη σειρά προϊόντων: Zero Line

Η Mapei Hellas, εταιρεία δομικών και χημικών προϊόντων, μέλος του γνωστού Ιταλικού Ομίλου Mapei, που φέτος κλείνει 25 χρόνια στην Ελλάδα, έχει εισέλθει δυναμικά σε μια νέα φάση βιώσιμης ανάπτυξης, με τη σειρά προϊόντων «Zero Line» να αποτελεί την αιχμή του δόρατος και να την οδηγεί σε ένα ακόμη καλύτερο μέλλον.

Open Minds, Open Doors: Πώς μια ελληνική πρόταση για τη συμπερίληψη αποκτά ευρωπαϊκή δυναμική

Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.

