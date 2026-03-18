Ολυμπιακός: Στο Ρέντη ο Φορτούνης, είχε συνομιλία με τον Μεντιλίμπαρ
Κώστας Φορτούνης Ολυμπιακός Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Ολυμπιακός: Στο Ρέντη ο Φορτούνης, είχε συνομιλία με τον Μεντιλίμπαρ

Ο Κώστας Φορτούνης έχει εκφράσει την επιθυμία να επιστρέψει και να κλείσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό

Ολυμπιακός: Στο Ρέντη ο Φορτούνης, είχε συνομιλία με τον Μεντιλίμπαρ
Στην Ελλάδα είναι αυτές τις ημέρες ο Κώστας Φορτούνης και γεμίζει τις ώρες του με Ολυμπιακό και την οικογένειά του. 

Ο Έλληνας μέσος βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης στο ΣΕΦ για να παρακολουθήσει τον αγώνα της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού με την Μπασκόνια και την Τετάρτη επισκέφτηκε το Ρέντη. 

Ο 33χρονος που ήταν αρχηγός του Ολυμπιακού στην κατάκτηση του Conference League το 2024 πέρασε την πύλη του προπονητικού κέντρου της ΠΑΕ και είχε συνομιλία με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. 

Η εκτίμηση του Βάσκου τεχνικού προς το πρόσωπο του Κώστα Φορτούνη είναι δεδομένη και όπως όλα δείχνουν από το καλοκαίρι θα συνεργαστούν εκ νέου. 

Το συμβόλαιο του με την Αλ Καλίτζ ολοκληρώνεται και ο Φορτούνης έχει δηλώσει πως θέλει να επιστρέψει για να τελειώσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό. 

«Αυτή τη στιγμή είμαι σε μια ομάδα. Το καλοκαίρι μένω ελεύθερος οπότε θα συζητήσω με τις ομάδες και ο Ολυμπιακός είναι πάντα προτεραιότητα για εμένα. Το έχω πει αυτό. Ο Ολυμπιακός είναι τα πάντα. Θα ήταν το ιδανικό να αποσυρθώ εδώ» είπε την Τρίτη από το ΣΕΦ στη NOVA.

Οι σχέσεις του πάντως με τον Ολυμπιακό και με τη διοίκηση της ΠΑΕ είναι άριστες και όπως όλα δείχνουν θα έχουμε τη μεγάλη επιστροφή σε λίγους μήνες.
13 ΣΧΟΛΙΑ

