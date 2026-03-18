Μέσα από σταθερές πρωτοβουλίες, η METRO μετατρέπει την ανακύκλωση σε καθημερινή πρακτική με μετρήσιμο αποτέλεσμα
Challenge Cup βόλεϊ γυναικών: Έδωσε μάχη στον 2ο τελικό αλλά έχασε την κούπα στη Γλυφάδα ο Παναθηναϊκός, 3-0 από τη Βαλεφόλια
Challenge Cup βόλεϊ γυναικών: Έδωσε μάχη στον 2ο τελικό αλλά έχασε την κούπα στη Γλυφάδα ο Παναθηναϊκός, 3-0 από τη Βαλεφόλια
Ο Παναθηναϊκός με δύο ήττες στους δύο τελικούς έχασε την κούπα στην κατάμεστη Γλυφάδα
Ο Παναθηναϊκός είχε ραντεβού με την ιστορία του στο βόλεϊ γυναικών, όμως δεν κατάφερε να κατακτήσει τον πρώτο του ευρωπαϊκό τίτλο χάνοντας τον δεύτερο τελικό του Challenge Cup από τη Βαλεφόλια με 0-3.
Οι πράσινες είχαν ηττηθεί στην Ιταλία με 3-2, ένα σκορ το οποίο έδινε ελπίδες ενόψει της ρεβάνς στο κατάμεστο κλειστό της Γλυφάδας. Τα κορίτσια του Κιαπίνι δεν μπόρεσαν να κάνουν την ανατροπή και έχασαν την ευκαιρία να γράψουν ιστορία στο Challenge Cup.
Σημείο καμπής για το ματς ήταν το δεύτερο σετ στο οποίο οι πράσινες προηγήθηκαν μέχρι και με 9 πόντους (13-5) αλλά τελικά το έχασαν και εκεί η ψυχολογία έκανε φτερά.
To ματς:
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο σετ. Ένα σετ στο οποίο οι Ιταλίδες μπήκαν καλύτερα και πήραν από νωρίς ένα προβάδισμα που έφτασε γρήγορα και στους έξι πόντους (7-13).
Στο σημείο εκείνο οι «πράσινες» κατάφεραν με την σειρά τους να ανεβάσουν την απόδοσή τους, να κλείσουν στο φιλέ και να μειώσουν στον πόντο (13-14) με το κλειστό της Γλυφάδας να παίρνει… φωτιά.
Εκεί όμως που όλα έδειχναν έτοιμα για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να κάνει την μεγάλη ανατροπή, τα συνεχόμενα λάθη, αλλά και οι φοβερές άμυνες που έβγαζαν οι Ιταλίδες έδωσαν το δικαίωμα στην Βαλεφόλια να ξεφύγει και πάλι και να πάρει το πρώτο σετ επικρατώντας με 20-25 κάνοντας το 0-1.
Οι πράσινες είχαν ηττηθεί στην Ιταλία με 3-2, ένα σκορ το οποίο έδινε ελπίδες ενόψει της ρεβάνς στο κατάμεστο κλειστό της Γλυφάδας. Τα κορίτσια του Κιαπίνι δεν μπόρεσαν να κάνουν την ανατροπή και έχασαν την ευκαιρία να γράψουν ιστορία στο Challenge Cup.
Σημείο καμπής για το ματς ήταν το δεύτερο σετ στο οποίο οι πράσινες προηγήθηκαν μέχρι και με 9 πόντους (13-5) αλλά τελικά το έχασαν και εκεί η ψυχολογία έκανε φτερά.
☘️🙌 Παρά την ήττα του Παναθηναϊκού στο τελικό του CEV Challenge Cup, ο κόσμος αποθέωσε τις πράσινες, δίνοντας το πιο ζεστό χειροκρότημα #pao pic.twitter.com/ej5hC8303O— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) March 18, 2026
To ματς:
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο σετ. Ένα σετ στο οποίο οι Ιταλίδες μπήκαν καλύτερα και πήραν από νωρίς ένα προβάδισμα που έφτασε γρήγορα και στους έξι πόντους (7-13).
Στο σημείο εκείνο οι «πράσινες» κατάφεραν με την σειρά τους να ανεβάσουν την απόδοσή τους, να κλείσουν στο φιλέ και να μειώσουν στον πόντο (13-14) με το κλειστό της Γλυφάδας να παίρνει… φωτιά.
Εκεί όμως που όλα έδειχναν έτοιμα για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να κάνει την μεγάλη ανατροπή, τα συνεχόμενα λάθη, αλλά και οι φοβερές άμυνες που έβγαζαν οι Ιταλίδες έδωσαν το δικαίωμα στην Βαλεφόλια να ξεφύγει και πάλι και να πάρει το πρώτο σετ επικρατώντας με 20-25 κάνοντας το 0-1.
Στο δεύτερο σετ ο Παναθηναϊκός μπήκε εξαιρετικά με τον κόσμο να δημιουργεί φοβερή ατμόσφαιρα και πήρε από νωρίς μια διαφορά 7 πόντων.
Η Βαλεφόλια ωστόσο σιγά σιγά ροκάνιζε αυτή την διαφορά και κατάφερε να ισοφαρίσει με τους τελευταίους πόντους να είναι ο ένας καλύτερος από τον άλλον.
Με την Μπίτσι να είναι ασταμάτητη η Βαλεφόλια άντεξε και στην πίεση του Παναθηναϊκού και στην έδρα και έκανε το 2-0 επικρατώντας με 27-25, σε ένα πραγματικά φοβερό σετ.
Τα σετ: 20-25, 25-27, 16-25
*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 3 άσους, 40 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 13 λάθη αντιπάλων ενώ της Βαλεφόλια από 4 άσους, 44 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλων
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Χατζηευστρατιάδου 2 (2/6 επ.), Γουάιτ 11 (10/25 επ., 1 μπλοκ, 58% υπ. – 17% άριστες), Μπένετ 13 (10/34 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 2 (2/3 επ.), Σάμανταν 5 (3/8 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Λαμπκόφσκα 13 (11/25 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 27% υπ. – 27% άριστες) / Αντωνακάκη (λ., 27% υπ. – 27% άριστες), Τάνη, Στράντζαλη 2 (2/2 επ., 33% υπ. – 33% άριστες), Ράπτη, Ρόγκα (λ.), Παπαγεωργίου (0/4 επ.)
ΒΑΛΕΦΟΛΙΑ (Αντρέα Πιστόλα): Μπίτσι 23 (19/37 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ), Τζιοβανίνι 5 (5/19 επ., 29% υπ. – 29% άριστες), Κάντι 9 (4/5 επ., 1 άσος, 4 μπλοκ), Μπαρτολούτσι (0/2 επ.), Μπούτιγκαν 6 (3/11 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ), Ομορούγι 10 (10/21 επ., 44% υπ. – 22% άριστες) / Ντε Μπορτόλι (λ., 80% υπ. – 60% άριστες), Καρλέτι, Μπουντάι-Ουνγκουρεάνου 4 (3/5 επ., 1 άσος, 33% υπ. – 33% άριστες), Λαζάρο
Η Βαλεφόλια ωστόσο σιγά σιγά ροκάνιζε αυτή την διαφορά και κατάφερε να ισοφαρίσει με τους τελευταίους πόντους να είναι ο ένας καλύτερος από τον άλλον.
Με την Μπίτσι να είναι ασταμάτητη η Βαλεφόλια άντεξε και στην πίεση του Παναθηναϊκού και στην έδρα και έκανε το 2-0 επικρατώντας με 27-25, σε ένα πραγματικά φοβερό σετ.
Τα σετ: 20-25, 25-27, 16-25
*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 3 άσους, 40 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 13 λάθη αντιπάλων ενώ της Βαλεφόλια από 4 άσους, 44 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλων
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Χατζηευστρατιάδου 2 (2/6 επ.), Γουάιτ 11 (10/25 επ., 1 μπλοκ, 58% υπ. – 17% άριστες), Μπένετ 13 (10/34 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 2 (2/3 επ.), Σάμανταν 5 (3/8 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Λαμπκόφσκα 13 (11/25 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 27% υπ. – 27% άριστες) / Αντωνακάκη (λ., 27% υπ. – 27% άριστες), Τάνη, Στράντζαλη 2 (2/2 επ., 33% υπ. – 33% άριστες), Ράπτη, Ρόγκα (λ.), Παπαγεωργίου (0/4 επ.)
ΒΑΛΕΦΟΛΙΑ (Αντρέα Πιστόλα): Μπίτσι 23 (19/37 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ), Τζιοβανίνι 5 (5/19 επ., 29% υπ. – 29% άριστες), Κάντι 9 (4/5 επ., 1 άσος, 4 μπλοκ), Μπαρτολούτσι (0/2 επ.), Μπούτιγκαν 6 (3/11 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ), Ομορούγι 10 (10/21 επ., 44% υπ. – 22% άριστες) / Ντε Μπορτόλι (λ., 80% υπ. – 60% άριστες), Καρλέτι, Μπουντάι-Ουνγκουρεάνου 4 (3/5 επ., 1 άσος, 33% υπ. – 33% άριστες), Λαζάρο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα