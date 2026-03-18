Challenge Cup βόλεϊ γυναικών: Έδωσε μάχη στον 2ο τελικό αλλά έχασε την κούπα στη Γλυφάδα ο Παναθηναϊκός, 3-0 από τη Βαλεφόλια

Στο δεύτερο σετ ο Παναθηναϊκός μπήκε εξαιρετικά με τον κόσμο να δημιουργεί φοβερή ατμόσφαιρα και πήρε από νωρίς μια διαφορά 7 πόντων.Η Βαλεφόλια ωστόσο σιγά σιγά ροκάνιζε αυτή την διαφορά και κατάφερε να ισοφαρίσει με τους τελευταίους πόντους να είναι ο ένας καλύτερος από τον άλλον.Με την Μπίτσι να είναι ασταμάτητη η Βαλεφόλια άντεξε και στην πίεση του Παναθηναϊκού και στην έδρα και έκανε το 2-0 επικρατώντας με 27-25, σε ένα πραγματικά φοβερό σετ.Τα σετ: 20-25, 25-27, 16-25*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 3 άσους, 40 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 13 λάθη αντιπάλων ενώ της Βαλεφόλια από 4 άσους, 44 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλων: Χατζηευστρατιάδου 2 (2/6 επ.), Γουάιτ 11 (10/25 επ., 1 μπλοκ, 58% υπ. – 17% άριστες), Μπένετ 13 (10/34 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 2 (2/3 επ.), Σάμανταν 5 (3/8 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Λαμπκόφσκα 13 (11/25 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 27% υπ. – 27% άριστες) / Αντωνακάκη (λ., 27% υπ. – 27% άριστες), Τάνη, Στράντζαλη 2 (2/2 επ., 33% υπ. – 33% άριστες), Ράπτη, Ρόγκα (λ.), Παπαγεωργίου (0/4 επ.)Μπίτσι 23 (19/37 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ), Τζιοβανίνι 5 (5/19 επ., 29% υπ. – 29% άριστες), Κάντι 9 (4/5 επ., 1 άσος, 4 μπλοκ), Μπαρτολούτσι (0/2 επ.), Μπούτιγκαν 6 (3/11 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ), Ομορούγι 10 (10/21 επ., 44% υπ. – 22% άριστες) / Ντε Μπορτόλι (λ., 80% υπ. – 60% άριστες), Καρλέτι, Μπουντάι-Ουνγκουρεάνου 4 (3/5 επ., 1 άσος, 33% υπ. – 33% άριστες), Λαζάρο