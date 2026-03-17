Στέφανος Τσιτσιπάς: Για πρώτη φορά εκτός top-50 μετά τον Απρίλιο του 2018
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι πλέον στο Νο51 της παγκόσμιας κατάταξης
Από το Νο3 στο Νο51 της παγκόσμιας κατάταξης.
Συνεχίζεται η ελεύθερη πτώση του Στέφανου Τσιτσιπά στην παγκόσμια κατάταξη του τένις και αυτή την εβδομάδα μετά και την ολοκλήρωση του Indian Wells φιγουράρει στο Νο51.
Ο Έλληνας που είχε φτάσει στο Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης και σε δύο τελικούς Grand Slam είναι για πρώτη φορά εκτός top-50 από τις 29 Απριλίου 2018.
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς φέτος επειδή είναι εκτός top-50 δεν θα συμμετάσχει και στο Barcelona Open στο οποίο έχει 4 τελικούς. Ο Έλληνας που αυτή την εβδομάδα θα παίξει στο Miami Open θα βρεθεί φέτος για πρώτη φορά στο Μόναχο για τη χωμάτινη σεζόν της Ευρώπης.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
