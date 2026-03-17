Στέφανος Τσιτσιπάς: Για πρώτη φορά εκτός top-50 μετά τον Απρίλιο του 2018
SPORTS
Στέφανος Τσιτσιπάς Τένις Βαρκελώνη

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι πλέον στο Νο51 της παγκόσμιας κατάταξης

32 ΣΧΟΛΙΑ
Από το Νο3 στο Νο51 της παγκόσμιας κατάταξης. 

Συνεχίζεται η ελεύθερη πτώση του Στέφανου Τσιτσιπά στην παγκόσμια κατάταξη του τένις και αυτή την εβδομάδα μετά και την ολοκλήρωση του Indian Wells φιγουράρει στο Νο51. 

Ο Έλληνας που είχε φτάσει στο Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης και σε δύο τελικούς Grand Slam είναι για πρώτη φορά εκτός top-50 από τις 29 Απριλίου 2018. 

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς φέτος επειδή είναι εκτός top-50 δεν θα συμμετάσχει και στο Barcelona Open στο οποίο έχει 4 τελικούς. Ο Έλληνας που αυτή την εβδομάδα θα παίξει στο Miami Open θα βρεθεί φέτος για πρώτη φορά στο Μόναχο για τη χωμάτινη σεζόν της Ευρώπης.
32 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης